اتحاد البلياردو والسنوكر يدشّن شعاره الرسمي الجديد استعدادًا لانطلاق بطولة الماسترز العالمية

بدر النهدي (جدة)
دشّن الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر شعاره الرسمي الجديد، في خطوة تعكس توجهه نحو التحديث المؤسسي ومواكبة التغيرات في الهوية البصرية للاتحادات الرياضية، وذلك على هامش مؤتمر الدائرة المستديرة الذي أقيم مساء أمس الخميس في المركز الإعلامي بالصالة الخضراء بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، قبيل انطلاق منافسات بطولة الماسترز للسنوكر، إحدى البطولات الأربع الكبرى العالمية في رياضة السنوكر، التي ستُقام خلال الفترة من 8 إلى 16 أغسطس 2025م.
وجرى تدشين الشعار خلال اللقاء الذي جمع رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نايف الجعويني، مع الرئيس التنفيذي لجولة السنوكر العالمية سايمون براونيل، وبطل العالم السابق في السنوكر كين دوهرتي، ولاعب المنتخب السعودي للسنوكر زياد القبّاني.
وجاء الشعار الجديد بتصميم عصري يحمل دلالات فنية ورمزية، ويبرز خريطة المملكة بشكل أنيق، في تأكيد على البعد الوطني للاتحاد وارتباطه بالهوية السعودية الراسخة، وانسجامه مع إستراتيجية الاتحاد للفترة المستقبلية.
وبين الجعويني أن تدشين الشعار الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة الاتحاد نحو بناء هوية بصرية تعكس طموحات الاتحاد وأهدافه الإستراتيجية، وتواكب في الوقت ذاته معايير التميز الرياضي المعتمدة دوليًا، مفيدًا بأن اختيار هذا التوقيت يتزامن مع استضافة المملكة لحدث عالمي يتضمن بطولة الماسترز للسنوكر، التي تُعد من أقوى البطولات العالمية.
وأكد المضي بثقة نحو ترسيخ مكانة الاتحاد جهة ريادية مسؤولة عن تطوير اللعبة في المملكة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لممارسيها من مختلف الأعمار، والوجود قريبًا كمنافسين في البطولات العالمية.
من جهته قال براونيل: “سعيدون للغاية بالعودة إلى المملكة، التي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رياضية عالمية بفضل تطورها السريع والتزامها بدعم مختلف الرياضات”، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تُعد واحدة من أهم البطولات على أجندة السنوكر العالمي، وتمثل امتدادًا للنجاح الكبير الذي شهدته النسخة السابقة.
وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى دورها البارز في استضافة وتنظيم بطولات من هذا المستوى الرفيع، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز شعبية اللعبة ونموها على المستويين المحلي والدولي.
وعبّر أسطورة السنوكر وبطل العالم السابق كين دوهرتي عن سعادته بالعودة إلى المملكة والمشاركة في هذه البطولة، قائلًا: “النسخة السابقة كانت تجربة رائعة، والجميع هنا يشعر بحفاوة الاستقبال وروعة الضيافة, المرافق مذهلة، والصالة الخضراء في جدة توفّر أجواء مثالية تحفّز اللاعبين على التميز.
ووجّه شكره للاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر على جهوده الكبيرة، متطلعًا لأن تكون هذه النسخة أكثر تميزًا، مؤكدًا رغبته في العودة مجددًا.
من جانبه أعرب القبّاني عن فخره بتمثيل المملكة في هذه البطولة، مؤكدًا أن طموحه الأكبر هو تحقيق بطولة كأس العالم.
وقال: “لن يتحقق هذا الهدف إلا من خلال المشاركة في البطولات العالمية الكبرى التي تستضيفها المملكة، التي تتيح فرصة الاحتكاك بأفضل اللاعبين وصقل مهاراتنا.
وقدم الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها المستمر لاستضافة مثل هذه البطولات، وتمكين الشباب السعودي من خوض تجارب تنافسية عالمية، مثمنًا جهود الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر في دعم وتطوير المواهب المحلية، وفتح آفاق المنافسة على أعلى المستويات.