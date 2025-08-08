الرياضة

أخضر اليد يواجه غينيا سعيًا للتأهل للدور الثاني من بطولة العالم للناشئين

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1447 هـ       8 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (القاهرة)

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواجهته الثالثة في بطولة العالم تحت 19 عامًا غدًا السبت، أمام منتخب غينيا، عند الساعة 12:45 مساءً، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر.

يسعى ناشئو أخضر اليد لتحقيق الانتصار والمحافظة على آمال التأهل للدور الثاني من البطولة، وانتظار خسارة منتخب البرازيل من آيسلندا في المباراة، التي ستجمعهما عند الساعة 3:00 مساءً ضمن نفس المجموعة (D)، واللجوء لفارق الأهداف بينهما في حال تعادلهما بالنقاط.
ويمتلك المنتخب السعودي نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث في المجموعة وبفارق أهداف (-15)، ويتصدر منتخب آيسلندا ترتيب المجموعة بـ(4) نقاط، ويأتي البرازيل ثانيًا بـ(3) نقاط وبفارق أهداف (+7)، ويتذيل منتخب غينيا الترتيب دون أي نقطة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *