أخضر اليد يواجه غينيا سعيًا للتأهل للدور الثاني من بطولة العالم للناشئين

البلاد (القاهرة)

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواجهته الثالثة في بطولة العالم تحت 19 عامًا غدًا السبت، أمام منتخب غينيا، عند الساعة 12:45 مساءً، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر.