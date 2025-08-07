“نونيز” هلالي مقابل 53 مليون يورو

البلاد (جدة) كشفت شبكة The Athletic عن آخر تطورات ملف مفاوضات الهلال مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، انتظارًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

و بحسب ما ذكرته شبكة The Athletic، فإن داروين نونيز سيخضع للفحوصات الطبية في معسكر نادي الهلال السعودي المقام حاليًا في ألمانيا، تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى “الزعيم”، بعد أن حصل على إذن من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لإتمام إجراءات انتقاله. وحصل الهلال على موافقة نهائية مع ليفربول، مساء أمس الأربعاء، لضم نونيز مقابل 53 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت إضافية، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية. وتُنهي هذه الصفقة مشوار اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع “الريدز”، الذي انطلق في صيف 2022 قادمًا من بنفيكا البرتغالي بصفقة بلغت حينها 75 مليون يورو. سبق أن اقترب نونيز من مغادرة ليفربول خلال الميركاتو الشتوي الماضي، حين تقدم نادي النصر السعودي بعرض رسمي بلغت قيمته 70 مليون يورو، لكن إدارة ليفربول تمسكت ببقائه وقتها، في ظل سعيها للتتويج بـالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما تحقق لاحقًا. رغم تتويج الفريق، ظل نونيز غير راضٍ عن وضعه، بعدما خرج من حسابات التشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، إذ شارك في 30 مباراة بالدوري الموسم الماضي، بدأ منها أساسيًا في 8 فقط، وسجل 5 أهداف. طوال مشواره مع ليفربول، خاض نونيز 143 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 40 هدفًا، وقدم عدة مساهمات هجومية مؤثرة، رغم تفاوت معدلات مشاركته. شهد الصيف الجاري تجدد رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد، وهو ما أكده وكيل أعماله في عدة مناسبات. وأبدى ميلان الإيطالي اهتمامه بضم نونيز، لكن لم يتمكن من مجاراة العرض السعودي الضخم، فيما تابعت إدارة نابولي الموقف دون اتخاذ خطوات فعلية. في المقابل، تحرّك الهلال بقوة، ونجح في إقناع اللاعب، خاصة بعد تعثر صفقات بديلة مثل أوسيمين وألكسندر إيزاك. المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الساعي لبناء منظومة هجومية قوية في الهلال، يبدو أنه وجد في نونيز المهاجم المناسب، بعد فشل التعاقد مع عدة أسماء بارزة. وتأتي الصفقة ضمن خطة الهلال لتعزيز خط الهجوم بصفقة عالمية تليق بطموحات النادي محليًا وآسيويًا.