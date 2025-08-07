المحليات

نائب وزير الخارجية وسفير الصين يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1447 هـ       7 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
