حميدان التركي في طريقه إلى أرض الوطن

البلاد (جدة)

أعلن تركي حميدان التركي، نجل المواطن السعودي حميدان بن علي التركي، أن والده توجه إلى المملكة، بعد سنوات من الاحتجاز في الولايات المتحدة.

ونشر “التركي” عبر حسابه الرسمي في منصة “X”: “والدي حميدان التركي متجه إلى أرض الوطن، نحمد الله أولًا، ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ونثمّن جهود سفارة المملكة التي كان لها دور كبير في عودته”.

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار الإفراج عن حميدان التركي من أحد سجون ولاية كولورادو الأمريكية، حيث قضى أكثر من 20 عامًا خلف القضبان، قبل أن يُنقل إلى مركز تابع لإدارة الهجرة والجمارك تمهيدًا لترحيله إلى المملكة.