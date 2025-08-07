تواصل منافسات كأس آسيا لكرة السلة بأربع مواجهات قوية.. والأخضر يلاقي الأردن اليوم

البلاد (جدة)
تواصلت مساء أمس، منافسات بطولة كأس آسيا في نسختها (31)، التي تحتضنها محافظة جدة خلال الفترة 5 – 17 أغسطس 2025م، حيث أقيمت أربع مباريات في ثاني أيام البطولة.
واستطاع المنتخب الأسترالي الفوز على نظيره الكوري 97-61، فيما تغلب منتخب اليابان على نظيره السوري 99-68، في حين تمكن المنتخب الإيراني من الفوز على نظيره غوام 77-52، وذلك ضمن مباريات المجموعة (B)، بينما تغلب منتخب لبنان على نظيره القطري 84-80 ضمن مباريات المجموعة (A).
وتستمر المنافسات اليوم الخميس إذ يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة السلة نظيره الأردني، في ثاني مبارياته في البطولة، وذلك عند الساعة 9 مساءً على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويبحث المنتخب السعودي على فوزه الأول في البطولة بعد خسارته أمام نظيره الصيني في المباراة الافتتاحية 93-88، بينما المنتخب الأردني نجح في الفوز على نظيره الهند في أولى مبارياته 91-84، ويسعى المنتخب السعودي إلى الفوز الذي سيعزز حظوظه في الحصول على بطاقة العبور للدور الثاني، في حين فوز المنتخب الأردني يمنحه بطاقة التأهل للدور الثاني مباشرة.
وستقام بذات اليوم ثلاث مباريات على نفس صالة، إذ يلتقي المنتخب الصيني بنظيره الهندي عند الساعة 11 صباحًا في المجموعة (C)، وعند الساعة 2 ظهرًا يلتقي منتخب العراق بنظيره تايبيه ومنتخب الفلبين يلتقي بنظيره النيوزلندي عند الساعة 9 مساءً ضمن مباريات المجموعة (D).