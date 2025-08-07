القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية

البلاد (جدة)

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا، في وفاة كلٍ من وزير الدفاع ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ وفاة كل من وزير الدفاع، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه”.