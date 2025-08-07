إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة | إخلاء طبي لمواطنين من المغرب والبرتغال

البلاد (جدة)

أعلنت السفارة السعودية في المغرب عن نقل مواطنين بواسطة الإخلاء الطبي من المغرب إلى المملكة لاستكمال علاجهما في المملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وباشرت السفارة عملية نقل المواطنين، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بعد تعرضهما لوعكة صحية استدعت نقلهما، مشيرةً إلى جهود فرق الإخلاء الطبي في إتمام عملية النقل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وانطلاقًا من مهامها لنقلهم جوياً لتلقّي العلاج بالمملكة.

وفي سياق متصل، كشفت سفارة المملكة في البرتغال عن نقل مواطن من مدينة لشبونة إلى مدينة الرياض عبر طائرة اخلاء جوي نتيجة تعرضه لازمة صحية طارئة.

وأوضحت السفارة أن هذه الخطوة؛ تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على مواطني المملكة في الداخل والخارج، وبإشراف مباشر من السفير.