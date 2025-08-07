“أُسر” تُطلق إستراتيجيتها الجديدة (2025 – 2030) لتحول الأسر اقتصاديًا

الغربي: إستراتيجيتنا الجديدة مرحلة فارقة في مسار دعم وتمكين وتنمية الأسر

البلاد (الرياض)

أطلقت جمعية الأسر الاقتصادية “أُسر”، مساء أمس الأربعاء الموافق 12 صفر 1447 هـ/ 06 أغسطس 2025م، إستراتيجيتها الجديدة للأعوام 2025-2030، في حفل أقيم بفندق نوفوتيل الصحافة في مدينة الرياض بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والمسؤولين والمهتمين بالقطاع الاجتماعي والاقتصادي.

حيث تنطلق إستراتيجية “أسر” من خلال خمسة منطلقات رئيسة “رؤية السعودية 2030، والقيم المجتمعية، التحديات القائمة، والفرص المتاحة، وأهمية العلامة غير الربحية، الثقة بالقائمين على وقدرتها في التوسع والانتشار”،

وأكد رئيس مجلس إدارة “أُسر”، ناصر بن فالح الغربي، أن هذه الاستراتيجية تترجم طموح الجمعية في قيادة تحول نوعي، يعزز قدرة الأسر الاقتصادية على الاستدامة والريادة، ويسهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي إلى 5 ٪.

وأضاف الغربي: ستعمل الاستراتيجية على تمكين الأسر الاقتصادية والعمل على التحول النوعي للمنظومة عبر خمس مسارات” التوعية والتمكين، التحفيز، بناء الثقة، الابتكار، والتنافسية”.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لـ “أسر”، مشبب بن محمد القحطاني، أن الجمعية ستطلق ضمن استراتيجيتها الجديدة عدة مبادرات نوعية تركز على تحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز الشراكات الفعالة التي تُمكّن الأسر من المساهمة بشكل حقيقي في الاقتصاد الوطني.

وقد تكفل بإقامة حفل تدشين الاستراتيجية كدعم استراتيجي لجمعية “أسر” رجل الأعمال نايف بن محمد الزندي، رئيس مجلس إدارة شركة فن المكاتب.

كما تعتمد الاستراتيجية الجديدة على ستة محاور أساسية، أبرزها التمكين المهني والاقتصادي، والتحول الرقمي والتسويق، وتعزيز الجودة والتنافسية، وبناء الشراكات المستدامة، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز العلامة غير الربحية والهوية المؤسسية للجمعية.