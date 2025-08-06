نسخة ما قبل الإصدار من EA SPORTS™ FC 26 تنطلق في مهرجان كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض تنطلق في مهرجان كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض

سيتمكن المعجبون من تجربة EA SPORTS FC 26 قبل إطلاقها العالمي، تزامنًا مع تتويج بطل جديد في بطولة العالم لـ FC Pro بجائزة قدرها 1.5 مليون دولار

هاني البشر (الرياض)

سيحظى المعجبون لأول مرة بإمكانية وصول حصري ومبكر إلى EA SPORTS FC 26، من خلال أول تجربة لعب عامة على مستوى العالم لنسخة ما قبل الإصدار، والتي ستكون متاحة في مهرجان كأس العالم للألعاب الإلكترونية ضمن منتزه الناشرين في بوليفارد الرياض، من 7 إلى 10 أغسطس. وتقدّم هذه النسخة تجربة محدودة من اللعبة الكاملة قبل إطلاقها العالمي في 26 سبتمبر، لتصبح الرياض أول مدينة في العالم تتيح للجمهور العام فرصة تجربة EA SPORTS FC 26.

ويمثل هذا الحدث لحظة فارقة في عالم ألعاب كرة القدم، حيث يتزامن مع بطولة العالم EA SPORTS FC™ Pro، والتي ستُقام من 7 إلى 10 أغسطس ضمن فعاليات كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض. وتجمع هذه البطولة 32 من أفضل لاعبي EA SPORTS FC 25 في العالم — من بينهم البطل العالمي الحالي أنديرس فييرغانغ، وnicolas99fc، وTekkz، وآخرين — في منافسة تمتد لأربعة أيام من أجل المجد وجائزة مبهرة تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.

سيتم بث الفعاليات مباشرة كل مساء على قناتي EA SPORTS FC Proعلى يوتيوب وتويتش، مع تعليق من نخبة من مقدمي المحتوى العالميين، بمن فيهم نيكول هوليداي، رايان بيسوا، براندون سميث، ريتشارد باكلي، بالإضافة إلى طاقم كامل من المعلّقين باللغة العربية. ويمكن للمشاهدين الذين يربطون حساباتهم في EA مع يوتيوب أو تويتش الحصول على مكافآت المشاهدة .

يُعد كأس العالم للألعاب الإلكترونية أكبر حدث للرياضات الإلكترونية في العالم، حيث يمتد على مدار سبعة أسابيع في الرياض حتى 24 أغسطس، بمشاركة 2000 لاعب محترف و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة عبر 24 من أشهر الألعاب على مستوى العالم، يتنافسون جميعًا على مجموع جوائز يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي.

ويُقام مهرجان كأس العالم للألعاب الإلكترونية، الذي يقع على بُعد خطوات من الحدث التنافسي الرئيسي، ليجمع مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية في احتفال عالمي بثقافة الألعاب. ويشمل المهرجان بطولات إلكترونية وحفلات موسيقية حية وألعاب أركيد كلاسيكية بالإضافة إلى مقاهي أنمي وعروض كوسبلاي واستوديوهات لصناع المحتوى…وأكثر، ليقدّم للملايين من المعجبين تجارب حصرية تحتفي بشغفهم بعالم الألعاب.