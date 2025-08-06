من “تاكتاك” الشارع إلى قمة الـ Esports .. قصة مدرب Team Liquid في MSC

هاني البشر (الرياض)
برز المدرب الفلبيني “Ar Sy” في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) المقامة في الرياض، كأحد الأسماء اللافتة التي تعكس مسيرة صعود استثنائية، بدأت من أعماق الفقر في شوارع العاصمة الفلبينية، واستمرت بعصامية على منصات البطولات العالمية، مدفوعًا بإرادة صلبة ورؤية تجاوزت حدود الواقع الصعب.
بدأ “Ar Sy” حياته المهنية ببيع الطعام والحلوى في الشارع، باستخدام أداة “التاكتاك” الخشبية الشهيرة، ثم عمل في بيع زهور “السامباجيتا”, ليتطور مشروعه الصغير تدريجيًا إلى عربة طعام متواضعة، وبدأ بإعداد وبيع الحلوى والمأكولات الفلبينية الشهيرة في أحد الأحياء، لينضم بعد ذلك إلى فريق المطبخ في أحد الفنادق الراقية, وهو الأمر الذي وافق شغف “Ar Sy” وموهبته دون أن يحمل شهادة طهي رسمية.
وبطموح لا يهدأ، متمسكًا بشغفه وتعلقه بالألعاب الإلكترونية، شارك في بطولة داخل مقر عمله جعلته يقود فيها فريقه للفوز، وسط إعجاب المشاركين في قدرته على الإدارة والتكتيك، لينتقل بعدها لتدريب فريق في “ميانمار”، وهناك صنع فريقًا استطاع أن يظل بلا هزيمة لمدة عام، محققًا لقب البطولة المحلية، ومشاركًا في بطولتين دوليتين، بينها بطولة العالم M6، حيث كان فريقه الوحيد الذي شكل تهديدًا حقيقيًا أمام بطل العالم Onic Philippines.
بعد تجربته الناجحة في “ميانمار”، انتقل “Ar Sy” إلى تدريب فريق Team Liquid، وشارك في بطولة دوري المحترفين MLBB في الفلبين، حيث لفت الأنظار بأسلوبه القيادي الفريد، علمًا أن فريقه السابق كان قد هزم Team Liquid في بطولة MSC الماضية، مما دفع الفريق إلى إعادة تقييمه، وبعد مواجهات متكررة، قدموا له عرضًا رسميًا لتولي منصب المدرب الفني، ليقود الفريق لاحقًا في بطولة MSC الحالية كأحد المرشحين للقب.
وفي النسخة الثانية من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، نجح “Ar Sy” في قيادة فريق Team Liquid لتحقيق ثاني ألقابه، ليُسجَّل أول فريق يتمكن من حصد لقبين في البطولة العالمية، وجاء هذا الإنجاز بعد فوز الفريق ببطولة Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup، إذ فرض Team Liquid بقيادة “Ar Sy” هيمنته في المباراة النهائية التي أقيمت بنظام “الأفضل من7 “، مقدمًا أداءً جماعيًا عالي المستوى، خاصة من اللاعب Sanford الذي توّج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليحسم الفريق اللقاء بنتيجة (4-1) على حساب فريق Selangor Red Giants، ويحصد مليون دولار جائزة المركز الأول, وهذا الإنجاز عزّز مكانة الفريق في صدارة ترتيب بطولة الأندية، بعد يوم واحد فقط من فوز النرويجي ماغنوس كارلسن بلقب منافسات الشطرنج ضمن نفس البطولة.
وفي حديثه لوكالة الأنباء السعودية عن ما أنجزه خلال مشاركته في هذه النسخة، قال “Ar Sy” : تمكّن Team Liquid من أن يصبح أول فريق يحقق لقبين ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، وذلك بعد فوزه ببطولة Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup التي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى مجموع الجوائز المالية، إذ تجاوزت 3 ملايين دولار تنافس عليها (23) فريقًا في مراحلها النهائية.
وأبدى المدرب الفلبيني إعجابه الكبير بمستوى تنظيم بطولة كأس العالم (EWC)، مؤكدًا أنها من أفضل البطولات التي شارك فيها على الإطلاق، سواء من حيث قيمة الجوائز، أو الاهتمام بتفاصيل تجربة اللاعبين، مختتمًا حديثه بجملة واحدة تحمل كل التجربة ” قد تبدأ من الصفر، لكنك لا تُخلق لتبقى هناك”.