متى يعود الطائي والجبلين بين الكبار؟

كنت أتمنى تواجد أحد أندية منطقة حائل في دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم، الذي سينطلق بعد أيام؛ لأنني أعرف عشق أهل المنطقة لكرة القدم، وقد قدمت على مدار سنوات أسماء كبيرة خدمت الكرة السعودية؛ سواء على المستوى المحلي أوالدولي؛ حيث انطلقت من ملاعب حائل، وسجلت حضورها اللافت كلاعبين أو إداريين أو مدربين أو حكام، ولكن السؤال الذي يبرز حاليًا.. لماذا غابت أندية حائل عن التواجد في دوري روشن الموسم الماضي.

نادي الطائي الذي كان يوماً من الأيام يلقب بـ” صائد الكبار” يجد نفسه اليوم في دوري يلو، بعد أن كان خصماً قوياً لكبار الأنديه في دوري المحترفين. لا نعلم ماذا حدث لهذا الفريق الكبير.

إدارة النادي؛ هذا الموسم هو الثاني لها؛ لذلك لن يكون أمامها عذر من أجل العمل على أن يكون الهدف هو صعود الفريق من خلال ضم أفضل العناصر؛ سواء محليين أو أجانب، والاستعانة بالخبرات من أبناء النادي.

أما نادي الجبلين، الذي لم ينجح منذ سنوات طويلة في العودة مجددًا لدوري المحترفين يحاول جاهدًا، ولكن كان مكانه بين المنافسة والبقاء؛ لذلك الإدارة الحالية المكلفة التي يترأسها فايز المعجل، الذي يملك خبرة كبيرة مطالب بالعمل على وضع الخطط؛ من أجل صعود الفريق في الموسم القادم، وليس هناك أي عذر.

كما ذكرت أتمنى ان يتواجد أحد أندية هذه المنطقه الغالية، إن لم يكن الناديان الموسم المقبل في دوري المحترفين، وأن تعود إلى مكانها الطبيعي بين الكبار.

وهذا لا يقتصر على دور الإدارت في الناديين فقط؛ بل على كل محب وعاشق أن يقف مع ناديه؛ سواء من رجال أعمال أو لاعبين أو إدرايين سابقين؛ بدعم إدارتي الناديين معنويًا أو ماديًا، وكذلك دور الجماهير التي يجب أن تثبت عشقها لناديها بالحضور في المباريات.

بالتوفيق لناديي الطائي والجبلين، وكل أندية منطقة حائل.

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