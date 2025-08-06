كأس الهدا يفتتح كؤوس موسم سباقات الخيل بالطائف

محمد الجليحي (الطائف)
يُنظِّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، منافسات الأسبوع الثالث من موسم سباقات الطائف، في الفترة من (8 – 9) أغسطس الجاري، وذلك ضمن الحفلين الخامس والسادس، بمجموع عشرة أشواط في كل حفل، تتفاوت فيها درجات الخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة وتصنيفاتها وأعمارها.
ويشهد السباق أشواطًا قوية وأسماء مميزة من الجياد المشاركة في هذا الأسبوع، إذ ينطلق أول هذه الأشواط يوم الجمعة، وقد خُصِّص للخيل العربية المبتدئة على مسافة (1600) متر، ويُختتم بالشوط الأبرز في هذا الحفل، وهو الشوط التحضيري لكأس الشفا، على مسافة (2000) مترًا، بجائزة قدرها (120) ألف ريال.
وتشير الترشيحات إلى الجواد “المان” بالشعار الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبتدريبات غيث الغيث، وبقيادة الخيّال عبدالله العوفي، ويحضر المرشح “ناشونال جالوري” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وبتدريبات ثامر الديحاني، وبقيادة الخيّال محمد الدهام.
وفي حفل يوم السبت، خُصِّص الشوط العاشر لكأس الهدا للإنتاج المحلي، ويُعد أول الكؤوس في موسم سباقات الطائف، إذ تتنافس الجياد ذات السنوات الثلاث على مسافة (1400) متر، بجائزة قدرها (150) ألف ريال، ويبرز فيه الجواد “فاله زين” للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وبتدريبات ثامر الديحاني، وبقيادة الخيّال محمد الدهام، إلى جانب الفرس “فاله خير” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبتدريبات أحمد محمود، وبقيادة الخيّال كاميلو أوسبينا.