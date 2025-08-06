دوري LIV Golf يفتتح موسم 2026 من الرياض للمرة الثانية على التوالي 

محمد الجليحي (الرياض)

يعود LIV Golf، الدوري العالمي الذي أعاد رسم ملامح رياضة الجولف عبر نظام الفرق والتجارب الجماهيرية المبتكرة، إلى المملكة العربية السعودية لإطلاق موسم 2026 من العاصمة الرياض، عبر بطولة LIV Golf الرياض المُقامة برعاية مجموعة روشن في الفترة بين 5 و7 فبراير في نادي الرياض للجولف.

يأتي هذا الحدث المنتظر بعد النجاح اللافت لنسخة 2025 التي أُقيمت تحت الأضواء الكاشفة، ليعلن عن انطلاقة موسم جديد يعِد بمستويات عالية من الإثارة في قلب العاصمة. وتجمع النسخة المقبلة نخبة من نجوم الجولف العالميين مع باقة من الفعاليات الجماهيرية المبتكرة، لتمنح عشاق الرياضة والترفيه تجربة استثنائية لا مثيل لها.

وقد تم فتح باب الحجز المبكر لتذاكر بطولة LIV Golf الرياض عبر الموقع الرسمي LIVGolf.com، بما في ذلك عدد محدود من تذاكر الضيافة الفاخرة في Club 54، إضافة إلى تذاكر شاملة لمدة ثلاثة أيام تتيح للجماهير الاستمتاع بمنافسات الجولف والموسيقى الحية والأنشطة العائلية.

وتستمر مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد في المملكة العربية السعودية، كشريك رئيسي عالمي للموسم المقبل، حيث تُجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بتوسيع قاعدة جماهير الجولف، لاسيما من فئة الشباب، من خلال برامج تدريبية ومبادرات تُعنى بتطوير المواهب الواعدة.

وفي هذا الإطار، أطلقت LIV Golf ومجموعة روشن في الشهر الماضيبرنامج Rising Stars، الأول من نوعه، لتعليم وإلهام الشباب في المملكة من خلال رياضة الجولف. ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة أوسع تمتد لستة أشهر من جولف السعودية، ويتيح هذا البرنامج للمشاركين فرصة الاستفادةمن العديد من التجارب ومنها، جلسات إرشادية مع لاعبين مثل تالور غوتش وجيسون كوكراك، بالإضافة إلى حصص تدريبية مع مدربين متخصصين،ولقاءات ملهمة مع نخبة من التنفيذيين في دوري LIV Golf العالمي.

وللعام الثاني على التوالي، يستهل موسم 2026 مشواره من الرياض، تأكيداً على مكانة المملكة العربية السعودية كمحطة رئيسية ضمن جدول فعاليات الدوري العالمي، وتجسيداً لالتزامها المتنامي باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية. وشهدت نسخة 2025 من بطولة LIV Golf الرياض فوز النجم البولندي أدريان ميرونك من فريق Cleeks Golf Club بلقب الفردي، فيما هيمن فريق Legion XIII بقيادة جون رام على منافسات الفرق بموجب النظام الجديد الذي يعتمد على احتساب أفضل أربع نتائج.

ومن المقرر أن تشكل بطولة الرياض نقطة الانطلاق لموسم حافل بالبطولات العالمية، يشمل بطولات مؤكدة في كل من أديلايد (13-15 فبراير)، وسنغافورة (13-15 مارس)، وجنوب أفريقيا (20-22 مارس)، ومكسيكوسيتي (17-19 أبريل)، والمملكة المتحدة (24-26 يوليو).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روس هاليت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الفعاليات في LIV Golf: “نحن متحمسون للعودة إلى الرياض بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في مجموعةروشن لإطلاق موسم 2026. كانت نسخة العام الماضي أول بطولة في دوريLIV Golf تُقام تحت الأضواء الكاشفة، وقدمت تجربة استثنائية للجماهير واللاعبين على حدٍ سواء. ونتطلع هذا العام إلى تقديم تجربة غير مسبوقة تشمل أروع العروض الضوئية وتجارب المأكولات والمشروبات، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والألعاب والحفلات الموسيقية، وغيرها الكثير. ونُعبر عن تقديرنا العميق للدور الحيوي الذي يلعبه نادي الرياض للجولف وجولف السعودية في توفير بيئة ملائمة تضمن تجربة رياضية عالمية المستوى”.

ومن جانبه، قال أدريان ميرونك، بطل نسخة 2025: “لحظة التتويج في الرياض كانت من أبرز المحطات في مسيرتي خلال الموسم، حيث أتاح لي اللعب تحت الأضواء الكاشفة وأمام جمهور مميز فرصة تقديم أفضل أداء لدي. تُعد بطولة LIV Golf Riyadh حدثًا استثنائياً يختلف تماماً عن أي بطولة أخرى، لما تتميز به من سرعة وحماس، ولأنها تمهد الطريق لما سيكون عليه مجمل موسم البطولة. أتطلع بشغف للعودة والدفاع عن لقبي في النسخة القادمة”.

ومن المنتظر أن تضم قائمة النجوم المشاركين كلاً من أدريان ميرونك من فريق Cleeks Golf Club، والفريق الفائز بلقب الفرق Legion XIII بقيادة جون رام، إلى جانب تيريل هاتون، وتوم ماكيبن، وكاليب سورات. كما سيشارك نخبة من أبرز نجوم الجولف العالميين، من بينهم خواكين نيمان من فريق Torque GC، متصدر ترتيب النقاط في موسم 2025 وبطل LIV Golf جدة 2024، وبرايسون ديشامبو من فريق Crushers GC، وبروكسكيبكا من فريق Smash GC، وسيرجيو غارسيا من فريق Fireballs GC،وكام سميث من فريق Ripper GC، وداستن جونسون من فريق 4Aces GC، وغيرهم.

الجدير بالذكر أن أجواء البطولة الليلية في نادي الرياض للجولف لا تقدم فقط تجربة لعب متميزة، بل تخلق تجربة جماهيرية ديناميكية تجمع بين الموسيقى والرياضة والترفيه في أجواء فريدة غير مسبوقة. ومع انطلاق موسم 2026 من الرياض للمرة الثانية، تؤكد LIV Golf التزامها الراسخبدفع حدود الابتكار في رياضة الجولف وإثراء تجربة المشجعين من مختلف أنحاء العالم.

دوري LIV Golf يفتتح موسم 2026 من الرياض للمرة الثانية على التوالي