جائزة “سيف السعودية” و4.5 مليون ريال هدف ملاك الهجن داخل وخارج المملكة

هاني البشر (الرياض)

سيكون مهرجان ولي العهد للهجن 2025، المقرر انطلاق منافسات نسخته السابعة على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن في الثاني من سبتمبر المقبل، أولى بطولات الاتحاد السعودي للهجن الست في الموسم الحالي (2025/ 2026) المؤهلة لحصول الملاك على جائزة “سيف السعودية”.

ويعدُّ “سيف السعودية” الذي بدأ الاتحاد السعودي في استقبال الملاك للتسجيل في المنافسة عليه هدفاً رئيساً لملاك الهجن المشاركين في بطولات الموسم من داخل وخارج السعودية؛ كون الحاصل عليه يحمل لقباً تاريخياً لمسيرة الملاك والفوز للأكثر نقاطاً إضافة لقيمة الجائزة المالية البالغة 4.5 مليون ريال.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن في شهر يوليو من العام الماضي عن جائزة سيف السعودية لأول مرة، حيث يحصل مالك الهجن الأول في الترتيب على مبلغ 3 ملايين ريال، ويحصل الثاني على مبلغ مليون ريال، والثالث على مبلغ 500 ألف ريال.

وبيِّن الاتحاد أنه سيتم احتساب النقاط خلال الأشواط العامة في ست بطولات، هي: جائزة الملك عبد العزيز لسباقات للهجن، ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، ومهرجان ولي العهد للهجن، وكأس الاتحاد السعودي للهجن، وكأس اللجنة الأولمبية للهجن، وكأس وزارة الرياضة للهجن.

تُوِّج المالك السعودي عايض رفعان القحطاني الموسم الماضي بـ “سيف السعودية” عقب ختام مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثانية في الجنادرية؛ حيث حصل على 163 نقطة.

ووضع الاتحاد 12 شرطاً وحكماً أمام الملاك المشاركين للمنافسة على الجائزة، حيث سيتم احتساب النقاط في الأشواط العامة، وأن تكون ملكية المطية المشاركة في المسابقة إما ملكية تامة بنسبة 100% أو بنسبة شراكة (من 50% إلى أقل من 100%)، ولا تحتسب أية نقاط حصل عليها مالك قبل تاريخ تسجيله بالمسابقة.

واشترط الاتحاد على الملاك أداء القسم على الهجن المشارك بها المالك سواء كانت ملكية تامة أو بنسبة شراكة مع تقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك، موضحاً أنه يجوز أن يشمل للمالك داخل العزبة الواحدة الأب والأبناء والإخوان إذا كانوا تحت نفس الشعار.

وكشف الاتحاد أنه يحق للمالك إضافة أية مطية يرغب المشاركة بها في المسابقة، ولا يتم اعتماد النقاط إلا بعد نهاية آخر مسابقة وبعد الإعلان عن النتائج النهائية.

وأضاف “في حال ظهور مواد منشطة أثناء الفحص المخبري في أحد المطايا المشاركة يتم استبعاد نقاطها الحاصلة عليها فقط، وفي حال تساوي النقاط بين مالكَيْن أو أكثر يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على رموز خلال المسابقات المعتمدة (أو أكثرهم تسجيلاً لأفضل توقيت زمني)”.

وشدد الاتحاد أنه سيستبعد المشارك من المسابقة في حال ثبت استخدامه لأية وسيلة تؤدي إلى صعق كهربائي في جسم المطية أو استخدام أية مواد محظورة، فيما ختم الاتحاد شروطه أنه عند انتقال ملكية أية مطية فائزة بالمركز الأول (أو المركز الثاني والثالث في أشواط الرموز) في المسابقات المعتمدة لأحد الملاك المشاركين في مسابقة النقاط يتم إضافة نقاطها للمالك الجديد، ولن يتم احتساب نقاط المطايا المنتقلة ملكيتها قبل تاريخ تسجيل المالك في المسابقة .