توقيع اتفاقية قياسية لمشاركة البيانات الوطنية مع نادي سباقات الخيل

محمد الجليحي (الرياض)

وقّعت هيئة الفروسية اتفاقية تفاهم لمشاركة البيانات الوطنية مع نادي سباقات الخيل بهدف دعم مهام الهيئة، وتحقيق التكامل بين الجهتين في تطوير رياضة سباقات الخيل، بما يعزز تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة لمختلف الجهات ذات العلاقة.

وتسهم هذه الاتفاقية في بناء علاقة تكاملية تستند على مبدأ مشاركة البيانات ورفع كفاءة العمل المشترك، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتحقيق التكامل في الأعمال إلى جانب العمل على تمكين التحول الرقمي في القطاع وتحسين جودة البيانات، بما يعزز الشفافية ويخدم متطلبات الجهات الحكومية والمستثمرين والممارسين في القطاع وبما يضمن تحسين مستوى التخطيط للفعاليات والسباقات المستقبلية.

وأشار الأمين العام لهيئة الفروسية م. عبدالله العسيري، بأن هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل المؤسسي في قطاع الفروسية، ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الرئيسيين في المنظومة. كما ركّز على أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تطوير البيئة التنظيمية للفروسية وتحسين جودة البيانات والخدمات المقدّمة بما يسهم في دعم نمو القطاع.

وقد أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد بن سعد المقرن، على أهمية هذه الاتفاقية، وأنها تفتح آفاقاً جديدة من التكامل المؤسسي وتدعم تطوير قطاع الفروسية السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود هيئة الفروسية في تعزيز الحوكمة والسعي لتطوير البيئة التنظيمية من خلال إتاحة البيانات التي تدعم أعمال القطاع، وضمن مساعي نادي سباقات الخيل إلى توسيع شراكاته الاستراتيجية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الفني والتنظيمي للسباقات.