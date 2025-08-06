بطولة PIF لندن للجولف تعود إلى نادي سنتوريون في نسختها الخامسة

أما على الصعيد الدولي، فتشارك نخبة من أبرز النجمات، من بينهن كارلوتا سيغاندا، الفائزة بثماني بطولات أوروبية ونجمة كأس سولهايم، وسيلين بوتييه، المتوجة بلقب بطولة إيفيان 2023، وباتي تافاتاناكيت، بطلة بطولة شيفرون السابقة، والتي تعود إلى الملاعب التي شهدت تألقها في بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات 2024. وتُعد جميع هؤلاء النجمات سفيرات لجولف السعودية في أبرز المحافل العالمية.