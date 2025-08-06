بطولة PIF لندن للجولف تعود إلى نادي سنتوريون في نسختها الخامسة

محمد الجليحي (الرياض)
تعود بطولة PIF لندن للجولف إلى نادي سنتوريون في هيرتفوردشير خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس، للعام الخامس على التوالي، مؤكدة مكانتها كإحدى المحطات الرئيسية في أجندة الجولة الأوروبية للسيدات (LET)، حيث تُعد امتدادًا لجهود والتزام جولف السعودية بتطوير ودعم الانتشار العالمي لرياضة الجولف وتمكين المرأة من خلال هذه الرياضة.
وقد تم رفع إجمالي الجوائز المالية هذا العام إلى مليوني دولار أمريكي، ما يعزز من جاذبية البطولة لأفضل اللاعبات في العالم والمواهب الصاعدة، ويجعلها واحدة من أكثر البطولات ترقبًا ضمن أجندة الموسم الرياضي.
وتتصدر النجمة الإنجليزية وسفيرة جولف السعودية تشارلي هول قائمة المشاركات، بعد أدائها اللافت الذي قادها للمركز الثاني في بطولة AIG المفتوحة للسيدات – آخر بطولات الموسم الكبرى. وتنضم إليها كل من بطلة البطولات الكبرى جورجيا هول، ومتصدرة ترتيب الجولة الأوروبية ميمي رودز، إلى جانب الموهبة البريطانية الصاعدة أنابيل فولر.
أما على الصعيد الدولي، فتشارك نخبة من أبرز النجمات، من بينهن كارلوتا سيغاندا، الفائزة بثماني بطولات أوروبية ونجمة كأس سولهايم، وسيلين بوتييه، المتوجة بلقب بطولة إيفيان 2023، وباتي تافاتاناكيت، بطلة بطولة شيفرون السابقة، والتي تعود إلى الملاعب التي شهدت تألقها في بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات 2024. وتُعد جميع هؤلاء النجمات سفيرات لجولف السعودية في أبرز المحافل العالمية.
وتندرج البطولة ضمن سلسلة PIF العالمية التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، بهدف تسريع نمو رياضة الجولف النسائية عالميًا، وتعزيز حضورها عبر خمس محطات رئيسية حول العالم. وتُعد بطولة لندن المحطة الثالثة ضمن السلسلة، بعد النجاح اللافت لنسختي السعودية وكوريا الجنوبية.
وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للسلسلة نحو 13 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها من بين أعلى الجوائز المالية خارج البطولات الكبرى، مما يعكس التزام صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بدعم الرياضة النسائية وتوفير مسارات مهنية مستدامة للاعبات الجولف.
وتحمل النسخة الحالية من البطولة طابعًا تنافسيًا خاصًا، بعد الإثارة التي شهدتها نسخة العام الماضي، عندما حسمت ناستاسيا نادو لقب منافسات الفرق لصالح فريقها بعد ثلاث حفر فاصلة، فيما انتزعت ليونا ماغواير لقب الفردي بتسجيلها “إيغل” درامي في الحفرة الأخيرة، متفوقة بضربة واحدة على ماريا هيرنانديز.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز تفاعل الجماهير، تطلق السلسلة مبادرة “Champion The Game” المخصصة لحاملي التذاكر، والتي تمنح المشاركين فرصة الفوز بـ175 جائزة قيّمة خلال أيام البطولة، تتنوع بين:
* جولة جولف رباعية في نادي The Grove
* قسيمة مشتريات من Callaway بقيمة 500 جنيه إسترليني
* قسيمة سفر من Your Golf Travel بقيمة 500 جنيه إسترليني