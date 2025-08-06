بحضور بيكيه| الرياض تشهد حفل الكشف عن هوية الفرق المشاركة في دوري الملوك الشرق الأوسط

• يشارك في النسخة الإقليمية الأولى من بطولة “دوري الملوك” صناع محتوى مثل شونق بونق، وDrb7h، وإلياس المالكي وغيرهم

• يتعاون دوري الملوك مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتنظيم الحفل المباشر في الرياض وبث فعالياته عبر منصات KickوTwitch وإكس ويوتيوب وغيرها

هاني البشر (الرياض)

تستضيف مدينة الرياض يوم الأحد المقبل (10 أغسطس) حفل الكشف عن هوية الفرق المشاركة في دوري الملوك الشرق الأوسط (Kings League MENA)، في حفل مباشر يشارك فيه نجم كرة القدم العالمي جيرارد بيكيه إلى جانب سبعة من أهم مشاهير البث الإلكتروني في العالم العربي.

ويعد دوري الملوك الشرق الأوسط النسخة الأحدث من بطولة كرة القدم السباعية التي أسسها اللاعب الإسباني ونجم فريق برشلونة السابق جيرارد بيكيه، ويُقام بالشراكة بين “دوري الملوك” وشركة سرج للاستثمار الرياضي، حيث يشكل جزءًا من استراتيجية الشركة لبناء منصات رياضية ناجحة وتجارب رقمية متميزة للمشجعين في المنطقة.

ويحتفل “دوري الملوك” بإطلاق النسخة الإقليمية من البطولة بمشاركة رؤساء أندية “دوري الملوك الشرق الأوسط”، الذين يجتمعون للمرة الأولى للكشف عن هوية الفرق المشاركة في البطولة. وتقام البطولة في SNB Arena في بوليفارد الرياض على هامش فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، البطولة الأكبر في عالم الرياضات والألعاب الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يصل النجم جيرارد بيكيه إلى الرياض للانضمام إلى رؤساء الأندية والمشاركة في حفل الإعلان عن هوية الفرق المشاركة في دوري الملوك في الشرق الأوسط. ويترأس الأندية نخبة من مشاهير البث الإلكتروني، من بينهم السعودي صاحب قناة اليوتيوب “شونق بونق” (28 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي)، والسعودي Drb7h (صاحب قناة اليوتيوب ولديه 9 مليون متابع)، والمغربي إلياس المالكي (4 مليون متابع)، والمصري صالح تربون صاحب قناة ” Tarbon” (11 مليون متابع)، والأردني ماهركو، صاحب قناة “Maherco” (12 مليون متابع)، والكويتي فواز حمد “Fwaz” (900 ألف متابع)، والأردني هاني القبلان صاحب قناة “Absi” (10 ملايين متابع).

ويمكن للجماهير متابعة الحفل مجانًا عبر البث المباشر، حيث يلتقي هؤلاء المشاهير معًا للمرة الأولى لإطلاق مرحلة جديدة من المنافسات. ومن المقرر أن يبدأ الحفل عند الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، وسيتم بث فعالياته مباشرة عبر قنوات “دوري الملوك” على منصات “Kick”، و”Twitch”، وإكس، ويوتيوب، وغيرها. كما سيقوم رؤساء الفرق ببث الحفل مباشرة عبر قنواتهم الخاصة.

ويستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية حفل الكشف عن هوية الفرق المشاركة في “دوري الملوك الشرق الأوسط”، في لقاء يجمع اثنتين من أهم العلامات الرائدة في مجال الترفيه الرقمي، وتحظيان باهتمام جمهور واسع من الشباب حول العالم.

يتميز دوري الملوك بأسلوبه المبتكر المستوحى من عالم الألعاب، مع قواعد غير تقليدية تعزز مستويات الحماس وتدعم سير المباريات، ويقوم رؤساء الأندية، الذين اكتسب معظمهم شهرته في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، ببث هذه المباريات عبر قنواتهم. ومنذ انطلاق النسخة الإسبانية منه في عام 2023، التي حققت نجاحًا كبيرًا، توسع دوري الملوك إلى مناطق أخرى حول العالم ليشمل البرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا اللاتينية.

وفي عام 2024، حصلت البطولة على تفاعل واسع بلغ 7 مليارات مشاهدة و400 مليون تفاعل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية، وجاء المحتوى الخاص بها على قنوات التواصل الاجتماعي في المركز الثاني بعد الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) من حيث متوسط نسبة التفاعل لكل منشور بين جميع البطولات الرياضية حول العالم.