المواصفات السعودية تحصل على شهادة النضج في إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع (p3m3)

البلاد (الرياض)
حصل مكتب إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على شهادة تقييم النضج في إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع (P3M3)، الممنوحة من المنظمة البريطانية العالمية Axelos، بعد أن حققت المستوى (الرابع) في إدارة البرامج والمشاريع، ليعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بتطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة المشاريع.
ويأتي حصول المواصفات السعودية على هذه الشهادة بعد سلسلة من الجهود التطويرية التي تضمنت تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة أداء المشاريع، وتفعيل منهجيات متقدمة لإدارة المشاريع والبرامج والمحافظ وفق أفضل الممارسات.
وتُعدّ شهادة (P3M3) واحدة من أبرز الشهادات العالمية في مجال تقييم نضج ممارسات إدارة المشاريع، وتعتمد على معايير دقيقة لقياس كفاءة وفاعلية الأداء المؤسسي في مجالات إدارة المنافع، وإدارة أصحاب المصلحة، والإدارة المالية، وإدارة المخاطر، وإدارة الموارد، والرقابة الإدارية، والحوكمة التنظيمية.
وأكّدت الهيئة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والفعالية في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها، بما يسهم في تعزيز دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
ويأتي حصول المواصفات السعودية على هذه الشهادة بعد سلسلة من الجهود التطويرية التي تضمنت تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة أداء المشاريع، وتفعيل منهجيات متقدمة لإدارة المشاريع والبرامج والمحافظ وفق أفضل الممارسات.
وتُعدّ شهادة (P3M3) واحدة من أبرز الشهادات العالمية في مجال تقييم نضج ممارسات إدارة المشاريع، وتعتمد على معايير دقيقة لقياس كفاءة وفاعلية الأداء المؤسسي في مجالات إدارة المنافع، وإدارة أصحاب المصلحة، والإدارة المالية، وإدارة المخاطر، وإدارة الموارد، والرقابة الإدارية، والحوكمة التنظيمية.
وأكّدت الهيئة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والفعالية في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها، بما يسهم في تعزيز دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.