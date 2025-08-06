الرياض تصدرت معدل الامتثال بـ92 %.. 47 ألف مخالفة للنقل البري في يوليو

(البلاد ( الرياض)

سجلت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل 47 ألف مخالفة، من خلال تنفيذ أكثر من 357 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري خلال شهر يوليو، وذلك في مختلف مناطق ومدن المملكة.

ورصدت الفرق في القطاع معدل امتثال بلغ 92%، حيث تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى في عدد عمليات الفحص بأكثر من (98) ألف عملية، تلتها المنطقة الشرقية بـ(57) ألف عملية، ثم المدينة المنورة بـ(22) ألف عملية، تليها القصيم بـ(20) ألف عملية، ثم عسير بـ(19) ألف عملية، وجازان بـ(17) ألف عملية، فيما توزّعت بقية العمليات على مناطق المملكة الأخرى.

كما نفذت الفرق الرقابية في قطاع النقل البحري أكثر من 9.6 ألف عملية فحص، بمعدل امتثال بلغ (99%)؛ إذ سجلت المنطقة الشرقية أعلى المناطق في عمليات الفحص بواقع (3.5) عملية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(2.5) عملية، ثم منطقة جازان بـ(2.3) عملية، بينما توزّعت بقية عمليات الفحص على باقي مناطق المملكة.

ونوهت بأن المخالفات المسجلة في قطاع النقل البري؛ تنوعت بين تشغيل مركبات مخالفة للاشتراطات المطلوبة، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وكذلك تشغيل مركبات دون بطاقة تشغيل، إضافة إلى ضبط سائقين لا يحملون بطاقة سائق مهني أو بطاقة نقل مواد خطرة.

جاءت هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة؛ لتعزيز مستوى الامتثال للأنظمة المعتمدة والحد من التجاوزات، بما يسهم في الارتقاء بقطاع النقل، وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للمستفيدين.