الجيش السوداني يعزز دفاعاته حول الأبيض.. اتهامات لقادة «الدعم السريع» بارتكاب جرائم إبادة

البلاد (الخرطوم)

تتسارع وتيرة الأحداث في السودان على المستويين الميداني والقضائي، مع استمرار التوترات العسكرية غرب البلاد، وتطورات جديدة في ملف محاسبة المتورطين بجرائم الحرب، وعلى رأسهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وفي تطور لافت في مسار الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، دفع الجيش السوداني بمزيد من التعزيزات نحو مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان؛ تحسباً لتوسع رقعة المواجهات مع قوات الدعم السريع، التي تواصل تمركزها على بعد 40 كلم من المدينة، وتحديدًا في منطقة أم صميمة.

وبحسب مصادر ميدانية، ركّزت القوات المسلحة السودانية تحصيناتها في الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية للأبيض، في ظل مؤشرات على هجمات محتملة، خصوصاً بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع لعرقلة تقدم الجيش نحو إقليم دارفور.

فيما تشتعل الجبهات، تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، حيث يعيش أكثر من نصف مليون مدني تحت الحصار منذ مايو 2024، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه وانهيار كامل للخدمات الصحية.

ورغم هذا الحصار، لا تزال القوات المشتركة والقوات المسلحة السودانية متمركزة في مواقعها الدفاعية داخل المدينة، في مواجهة مباشرة مع قوات الدعم السريع التي تمنع دخول المساعدات.

وفي تحول قضائي بالغ الأهمية، وجهت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في مدينة بورتسودان، تهمًا رسمية إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، إضافة إلى 13 متهماً آخرين، بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونهب.

ووفق بيان النيابة العامة، تتعلق التهم بقضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر، الذي تم اعتقاله وقتله بطريقة وصفها البيان بـ”الوحشية”، في 14 يونيو 2023، عقب ساعات من إدلائه بتصريحات كشف فيها حجم المأساة في مدينة الجنينة، حيث أشار إلى أن المدينة “دُمرت بالكامل” وأن”القتلى يُدفنون بشكل عشوائي”.

واتهمت المحكمة حميدتي بقيادة الهجوم على الجنينة في 15 أبريل 2023، الذي استهدف قبيلة المساليت على أسس إثنية، ما أدى إلى مجازر جماعية وتشريد مئات الآلاف نحو الحدود مع تشاد.

كما وجّهت المحكمة اتهامات إلى عبد الرحيم دقلو بصفته القائد الثاني لقوات الدعم السريع، والقوني دقلو بصفته المسؤول الاقتصادي، لدورهما في التخطيط والمشاركة في تنفيذ الهجوم، بالإضافة إلى فظائع ضد المدنيين وممتلكاتهم.