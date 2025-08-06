الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة تنطلق نهاية هذا الأسبوع

هاني البشر (الرياض)

في حدث يُعد تتويجًا لموسم تنافسي حافل بالإثارة والتحدي، تشهد نهاية هذا الأسبوع اختتام منافسات بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025م، عندما تحتضن عقبة المحمدية في منطقة الشفا بمحافظة الطائف الجولة الأخيرة من البطولة التي تقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بدعم من وزارة الرياضة وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والممكن الرقمي شركة stc، ونادي منظمي السباقات السعودي.

تبدأ أحداث الجولة الختامية يوم الجمعة المقبل بانطلاق التدقيق الإداري، والفحص الفني لجميع المشاركين، تليها التجارب الحرة التي تمهد للسباق الرسمي، وكانت الجولة الثانية قد اختتمت بمنافسات حماسية، شهدت استمرار تفوق فيصل القباني، والذي حقق أسرع زمن في السباق بلغ دقيقة واحدة، و43 ثانية و116 جزءًا من الثانية، ليعزز بذلك صدارته في الترتيب العام، متقدمًا على مأمون القباني، وجان لحود على التوالي.

وستقام منافسات هذه الجولة على مرتفعات عقبة المحمدية في الشفا على مدار يومين ضمن مسار يبلغ طوله 4.2 كيلومترات، ويتضمن 30 منعطفًا بين نقطة الانطلاق التي تقع على ارتفاع 1900 متر، وصولًا إلى خط النهاية على ارتفاع 2150 مترًا فوق سطح البحر، في تجربة تجمع بين التحدي والمتعة في واحدة من أبرز السباقات في المملكة.