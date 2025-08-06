أخضر السلة يخسر أمام الصين في أولى موجهاته بالبطولة الآسيوية

هاني البشر (الرياض)

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال في نسختها (31) التي انطلقت منافستها أمس الثلاثاء بصالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة الشيخ سعود آل ثاني ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي.

⁠وكان المنتخب السعودي خسر امام نظيره الصيني 93-88 في أولى مواجهاته في البطولة. الفترة الاولى شهدت تقدم الصين بفارق (8) نقاط 30-22 وفي الفترة الثانية واصل المنتخب الصيني تقدمه بفارق (10) نقاط53-43 وبالفترة الثالثة تقدم المنتخب الصيني بفارق (15) نقطة 80-65، ثم شهدت الفترة الرابعة أفضليه للأخضر الذي نجح في تقليص الفارق إلى (5) نقاط.

وفي بقية المواجهات الأخرى، خسر المنتخب العراقي أمام نظيره النيوزيلندي 100-78 ضمن مباريات المحموعة (B)، وفاز المنتخب الأردني على نظيره الهندي 91-84 بعد وقت اضافي وانتهاء الوقت الأصلي 80-80.

وتضمن حفل الافتتاح الذي اقيم بين الشوطين في لقاء السعودية والصين عرضا ضوئيا ثلاثي الأبعاد و بصريا مبهرا مدته 4 دقائق، يدمج بين الإضاءة والتقنيات البصرية لإبراز هوية الحدث وعرضا أكروباتيا احترافيا، وعرضا حركيا مشوّقا قدمه فريق متخصص في الحركات البهلوانية، وعرض تفاعلي للجمهور.

يذكر ان بطولة كأس آسيا لكرة السلة من أبرز البطولات القارية، حيث يُشارك في البطولة إلى جانب المملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المستضيفة، منتخبات أستراليا (حاملة اللقب مرتين متتاليتين)، واليابان، والأردن، ولبنان، ونيوزيلندا، والفلبين، والهند، والصين تايبيه، والعراق، وغوام، وقطر، وإيران، وكوريا الجنوبية، والصين، وسوريا والتي تأهلت من خلال نتائجها في التصفيات التمهيدية .

– ووُزعت المنتخبات المشاركة على (4 مجموعات)، ويتأهل متصدرو المجموعات الأربع مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تخوض الفرق التي تحتل المركزين الثاني والثالث ملحق التأهل.

– وتضم المجموعة الأولى للبطولة منتخبات: قطر وأستراليا وكوريا الجنوبية ولبنان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات غوام واليابان وسوريا وإيران، والثالثة تضم الصين والأردن والهند والسعودية الدولة المستضيفة للبطولة، فيما تضم المجموعة الرابعة كلًا من الصين تايبيه ونيوزيلندا والعراق والفلبين.