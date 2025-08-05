رئيس هيئة الترفيه يطلق الهوية الرسمية لليوم الوطني.. «عزنا بطبعنا».. 95 عاماً من الفخر والاعتزاز

البلاد (الرياض)

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الهوية الرسمية لليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار:«عزّنا بطبعنا»، في تجسيد رمزي لرحلة وطن، امتدت 95 عامًا من الفخر والاعتزاز، والتعبير عن قيم الأصالة المتجذّرة في طباع السعوديين وهويتهم الوطنية.

ويعكس الشعار القيم المتأصلة في المجتمع السعودي؛ كالأصالة والكرم والطموح والفزعة، مؤكدًا على دور هذه الطباع في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ صورة المواطن السعودي عالميًا؛ كمثال للاعتزاز والانتماء.

الهوية الجديدة لا تقتصر على الشعار فقط، بل تشمل دليلًا بصريًا متكاملًا؛ يحتوي على عناصر التصميم، والألوان المعتمدة، والخطوط الرسمية، والوسوم، والعبارات المرافقة، إلى جانب قوالب الرسوم والتصاميم وتطبيقات الهوية في مختلف السياقات، من الإعلانات والمكاتب إلى المنتجات التذكارية.

ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الرسمية والخاصة إلى توحيد استخدام الهوية عبر مختلف المنصات والتطبيقات؛ تفعيلًا لروح الانتماء والتلاحم، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة في جميع مناطقها؛ تجسيدًا للموروث الثقافي والاعتزاز بالوطن وتاريخه. الهوية الجديدة تسير بالتوازي مع تطلعات الرؤية السعودية، معززةً صورة وطن، لا يزال يصنع مستقبله بطبعه الأصيل.