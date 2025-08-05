“الانضباط” تحرم الهلال من السوبر السعودي وتغرمه

هاني البشر (الرياض)

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارًا رسميًا يقضي بتغريم نادي الهلال مبلغ 500 ألف ريال، إلى جانب حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي.

يأتي القرار بعد امتناع نادي الهلال عن خوض البطولة، رغم إعلان جدول مباريات النسخة القادمة، التي ستُقام في مدينة هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

وكان نادي الهلال قد أعلن انسحابه رسميًا من البطولة قبل أيام قليلة فقط من انطلاقها، رغم إدراجه ضمن الفرق الأربعة المشاركة إلى جانب النصر، والاتحاد، والقادسية، ما أثار حالة من الجدل في الأوساط الرياضية والقانونية، خصوصًا مع اقتراب موعد صافرة البداية.

وبعد انسحاب الهلال، تقرر أن يحل النادي الأهلي بديلًا عنه في البطولة، ليخوض مواجهة نصف النهائي أمام فريق القادسية، في حين يلتقي النصر والاتحاد في المواجهة الثانية. وسيتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية والتنافس على لقب السوبر.