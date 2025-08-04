فريق Yangon Galacticos من ميانمار يتوج بـ” لعبة PUBG Mobile” ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

هاني البشر (الرياض)

اختتمت منافسات لعبة PUBG Mobile ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025- الحدث الأكبر على مستوى العالم في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ حيث تفوق فيها فريق Yangon Galacticos، ليحصل على 1000 نقطة في بطولة الأندية، وعلى جائزة مالية قدرها 547,000 دولار من مجموع الجوائز المالية، التي تجاوزت 3 ملايين دولار.

وشارك في البطولة 24 فريقاً؛ مثلها نخبة اللاعبين على مستوى العالم، إذ تنافسوا على مدار10 أيام في Qiddiya Arena ببوليفارد رياض سيتي. وتُعد PUBG Mobile أكثر ألعاب الباتل رويال شعبية، حيث ساهمت في تطوير هذا النوع من الألعاب من خلال إيقاعها السريع، وأجوائها التنافسية المذهلة.

وقال سوان ماونغ “Smile” لاعب فريق Yangon Galacticos خلال المؤتمر الصحفي بعد التتويج: “هذا الإنجاز غير مسبوق في دولتنا ميانمار، ونحن سعداء جداً بتمثيلنا لها على هذا النحو، ولتسليطنا الضوء على مشهد الرياضات الإلكترونية هناك. لا يمكننا أن نصدق بأننا أصبحنا أبطال العالم في لعبة PUBG Mobile، ونهدي اللقب لأهالينا وأصدقائنا وجماهير الفريق”. وأضاف زميله سونغ فيو “Marnett”: “هذه الجائزة المالية كبيرة وستقوم بتغيير حياتنا بلا شك، وسيفتح هذا الإنجاز الباب أمام المزيد من الاهتمام من الشركات والجهات الأخرى لرعاية الفريق ودعمه”.

ومع انتهاء منافسات لعبة PUBG Mobileوفوز فريق Yangon Galacticosباللقب، يتبقى تحديد الفريق الفائز بلقب منافسات لعبة Overwatch 2 ليسدل الستار على منافسات الأسبوع الرابع ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

ويمثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية احتفالًا عالميًا بثقافة الألعاب الإلكترونية والتميز التنافسي. ويجمع الحدث أكثر من 2,000 لاعباً محترفاً يمثلون نخبة الأندية العالمية، للتنافس في 25 بطولة رئيسية تشمل 24 لعبة مختلفة. وإلى جانب المنافسات الرياضية، يُقام مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي يحتفي بثقافة الألعاب من خلال فعاليات متنوعة تعزز من تجربة الحضور، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المحلية والإقليمية للاستفادة من هذه الفرصة الاقتصادية الضخمة. كما أنه يوفر منصة مثالية للمبدعين لعرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام جمهور عالمي واسع.