غدًا| أخضر السلة يواجه الصين في أولى مبارياته بكأس آسيا بجدة

هاني البشر (جدة)

يفتتح المنتخب السعودي لكرة السلة أولى مبارياته امام نظيره الصيني وذلك عند الساعة السادسة مساء في بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025 في نسختها الحادية والثلاثين، التي تنطلق غدًا الثلاثاء 5 أغسطس بمحافظة جدة، التي تحتضن البطولة للمرة الأولى، فيما تُعد هذه الاستضافة هي الثانية للمملكة بعد تنظيمها نسخة عام 1997م في العاصمة الرياض.

البطولة تعد الأهم والأبرز في بطولات القارية الآسيوية، ويشارك بها نخبة منتخبات القارتين الآسيوية والأوقيانية.

يقام حفل افتتاح البطولة بين الشوطين في لقاء السعودية والصين، ويتضمن عرضا ضوئيا ثلاثي الأبعاد، و بصريا مبهرا مدته 4 دقائق، يدمج بين الإضاءة والتقنيات البصرية لإبراز هوية الحدث، إلى جانب حفل أغنية حفل الافتتاح ومدتها 3 دقائق، حيث تعكس طابع المناسبة وتُسهم في تحفيز الجماهير، وكذلك عرض أكروباتي احترافي، وعرض حركي مشوّق، يقدمه فريق متخصص في الحركات البهلوانية، يُدمج مع الإضاءة والموسيقى، كما ان هناك فقرة ترفيهية بين الشوطين، تشتمل على عرض تفاعلي للجمهور خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وتُعد بطولة كأس آسيا لكرة السلة من أبرز البطولات القارية، حيث ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA Asia ) كل أربع سنوات، ويُشارك في البطولة إلى جانب المملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المستضيفة، منتخبات أستراليا (حاملة اللقب مرتين متتاليتين)، واليابان، والأردن، ولبنان، ونيوزيلندا، والفلبين، والهند، والصين تايبيه، والعراق، وغوام، وقطر، وإيران، وكوريا الجنوبية، والصين، وسوريا التي تأهلت من خلال نتائجها في التصفيات التمهيدية .

وتلعب غدا الثلاثاء أولى مباريات البطولة عند الساعة 11 صباحا بمواجهة العراق ونيوزيلندا، فيما تلعب المبارة الثانية عند الساعة 2 مساء بمواجهة منتخب الأردن بنظيره الهندي، فيما تلعب المبارة الأخيرة والرابعة عند الساعة 9 مساء بمواجهة الفلبين وتايبيه.

وسبق للمنتخب السعودي الأول لكرة السلة المشاركة في عدة نسخ من البطولة القارية، وظهر لأول مرة في بطولة آسيا 1977م، وواصل ظهوره في نسخ متعددة؛ كان أبرزها مشاركته على أرضه وبين جماهيره في نسخة 1997م بالرياض، حيث قدّم مستوى تنافسيًا، ووصل إلى الدور ربع النهائي، محققًا أحد أفضل نتائجه التاريخية في البطولة، كما استطاع المشاركة في النسخ 1983 – 1995 – 1997 – 1999 – 2003 – 2005 – 2011 – 2013، و2022.

– يُذكر أن العاصمة الفلبينية مانيلا، استضافت أول نسخة من بطولة كأس آسيا لكرة السلة عام 1960م، فيما تُعد الصين أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة بـ(16 لقبًا)، كما أحرزت أستراليا لقبي النسختين الأخيرتين في 2017 و2022، بعد انضمام منتخبات أوقيانوسيا إلى المسابقة الآسيوية، في المقابل تُعد الفلبين، ولبنان، وإيران، وكوريا الجنوبية من أبرز المنافسين التاريخيين في البطولة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، أن استضافة المملكة العربية السعودية البطولة الآسيوية لكرة السلة تعد جزءًا من الخطة الإستراتيجية للاتحاد السعودي لكرة السلة، الذي يركز على عدة مجالات؛ تشمل الترويج والسياحة، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة لدى الاتحاد، بالإضافة إلى تعزيز مكانة كرة السلة السعودية على المستوى القاري والدولي، مثمنًا دعم القيادة لاستضافة البطولة، وقال: نتطلع من خلال هذه البطولة إلى تحقيق نتائج تعكس العمل الكبير الذي تقدمة الحكومة للرياضة السعودية.