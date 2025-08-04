غدًا.. أبها تحتضن أنشطة برنامج “حكايا الشباب” بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والرياضيين

هاني البشر ( الرياض )

تستكمل يوم غدٍ الثلاثاء 5 أغسطس 2025م، أنشطة برنامج “حكايا الشباب”، الذي يستمر لمدة يومين في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة أبها، ويتضمن إقامة جلسات حوارية ثرية ومتنوعة، يشارك فيها عدد من الأكاديميين، والرياضيين البارزين، وذلك ضمن مبادرات وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الشبابية.

وتنطلق جلسات البرنامج بجلسة يديرها الإعلامي محمد العرفج، وتجمع أربعة لاعبين دوليين سابقين، وهم: ماجد عبدالله، ومحمد الدعيع، وحسين عبدالغني، ومحمد نور، وكذلك الحكم الدولي السابق علي المطلق، حيث سيتم من خلالها تناول قصص رياضية مُلهمة للمشاركين في الجلسة، وتسليط الضوء على أهمية الرياضة في حياة الفرد وانعكاسها على المجتمع.

وتستمر أنشطة اليوم الأول بإقامة الجلسة الثانية بعنوان “دور الشباب في بناء بيئة رياضية صحية مستدامة”، والتي يديرها الإعلامي علي العلياني، ويشارك بها كل من: أستاذ علم النفس السريري بجامعة الملك خالد؛ الدكتور محمد القحطاني، والدكتور مبارك المطوع رئيس اللجنة الوطنية للطب الرياضي اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى رئيس نادي أبها الأستاذ سعد الأحمري، والأستاذ فريد آل ناصر من هيئة تطوير منطقة عسير، والأستاذ معيض الشهري رئيس لجنة القطاع الرياضي بغرفة أبها وعضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني، بإقامة الجلسة الأولى التي يديرها الإعلامي محمد العرفج، ويشارك فيها عدد من الرياضيين، وهم: عبدالرحمن الشهراني، وعبدالرحمن عسيري، ونايف عسيري، إضافة إلى محمد آل مداوي، وعبدالله آل معلوي، حيث ستتناول التحديات التي قد يواجهها الرياضي وسبل معالجتها.

وتختتم أنشطة البرنامج في مدينة أبها، بإقامة آخر جلسات اليوم الثاني بعنوان “صناعة البطل بين الشغف والعلم”، والتي يديرها الإعلامي علي العلياني، ويشارك فيها كل من: أستاذ التربية البدنية بجامعة الملك خالد؛ الدكتور خالد آل عمر، وأستاذ علم النفس بجامعة الملك خالد؛ الدكتورة عبير الشهري، والرئيس التنفيذي لنادي ضمك؛ الأستاذ أحمد الشهري، ولاعبة القفز المظلي رزان العجمي.

الجدير ذكره، أن فعاليات الحدث تتضمن إقامة معرض مصاحب بمشاركة عددٍ من الاتحادات الرياضية، حيث سيتاح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث المبادرات التي تشرف عليها وزارة الرياضة، وتسهم في تطوير القطاع الرياضي وتنميته على الأصعدة كافة.

يأتي هذا البرنامج، ليجسد حرص وزارة الرياضة على تشجيع ممارسة الرياضة في المجتمع المحلي، حيث ترتكز أهدافه على تعزيز وعي الشباب بالرياضة وارتباطها الوثيق بالصحة العامة، ودعم الممارسين للرياضة، علاوة على تحسين المهارات الحياتية لفئة الشباب من خلال ممارسة الرياضة.