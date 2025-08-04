تصعيد إسرائيلي.. ورفض فلسطيني قاطع.. عدوان منظم لإعادة احتلال غزة

البلاد (القدس، غزة)

في تصعيد جديد يعكس حالة التوتر المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس (الأحد)، اقتحاماً جماعياً للمسجد الأقصى بمشاركة أكثر من ألف مستوطن، في خطوة وُصفت بـ”الاستفزازية” وتأتي في إطار مساعي تهويد المدينة المقدسة، وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 1251 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، تزامناً مع ما يُعرف في الرواية اليهودية بـ”ذكرى خراب الهيكل”. وشارك في الاقتحام إلى جانب بن غفير، عضو الكنيست عن حزب “الليكود” عميت هاليفي، حيث أدّى المستوطنون طقوسًا دينية ورقصات داخل المسجد في مشهد اعتبرته الأوقاف”عدوانًا مباشرًا على قدسية المكان ومشاعر المسلمين”.

وخلال زيارته للمكان، دعا بن غفير عبر رسالة مصورة إلى”إعادة احتلال قطاع غزة” وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه، زاعماً أن استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس يتطلب”الحسم العسكري وإعادة السيطرة على القطاع”، بل ودعا إلى “تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الطوعية”.

تأتي تصريحات بن غفير في ظل أجواء احتقان سياسي وأمني تشهدها إسرائيل، مع تصاعد التباينات داخل المؤسسة الأمنية بشأن جدوى العمليات في غزة، بالتوازي مع استمرار العدوان على القطاع المحاصر.

من جهته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر منح حركة حماس مهلة أخيرة لإعادة الأسرى الإسرائيليين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قبل اتخاذ قرارات جديدة في اجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) المقرر اليوم الاثنين.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين عسكريين وجود تشاؤم واسع في الأوساط الأمنية من إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، بينما شدد رئيس الأركان إيال زامير على أن “المعركة ستستمر بلا هوادة” حتى إطلاق سراح جميع الأسرى.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بما وصفته بـ”العدوان المنظم” على المسجد الأقصى والمسيرات الاستيطانية المتصاعدة في القدس، محذرة من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض؛ بهدف تقويض حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن ما يجري من اقتحامات وهجمات بحق الفلسطينيين يمثل سياسة رسمية تهدف إلى إجهاض الجهود الدولية لوقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

في غضون ذلك، أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن 62 شهيداً سقطوا خلال 24 ساعة نتيجة قصف إسرائيلي مكثف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما قُتل موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني وأُصيب ثلاثة آخرون إثر غارة طالت مقر الجمعية في مدينة خان يونس، ما أدى إلى اندلاع حريق بالمبنى وعرقلة وصول فرق الإنقاذ.

وفي تطور إنساني نادر، دخلت شاحنتان محملتان بـ107 أطنان من الوقود إلى غزة عبر معبر رفح لأول مرة منذ خمسة أشهر، وسط تحذيرات من وزارة الصحة من انهيار وشيك للمنظومة الصحية بسبب نفاد الوقود، اضطر المستشفيات إلى تقليص خدماتها.