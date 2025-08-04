“باسل”.. شخصية بطولية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

هاني البشر (الرياض)

ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025م التي تستضيفها العاصمة الرياض حاليًّا وتستمر حتى 24 أغسطس، تبرز شخصية “باسل” بوصفها الشخصية الرسمية للبطولة وعنصرًا بصريًّا وثقافيًّا يمزج بين ملامح الثقافة العربية والطابع العصري لعالم الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتمثل شخصية “باسل” رمزًا لقيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وفي مقدمتها: الشجاعة، والانضباط، والطموح، والاحترافية، والتميز، حيث تسهم في تعزيز الهوية البصرية الموحدة للبطولة، وتربط سردية الحدث بشخصية ملهمة تتجاوز إطار الترفيه والألعاب الإلكترونية إلى التفاعل الثقافي والرقمي مع الجمهور واللاعبين والمتابعين.

وقد صُمّمت شخصية “باسل” بأسلوب يمزج بين التراث العربي ومفهوم الألعاب والرياضات الإلكترونية ذات الطابع التفاعلي، ليظهر مرتديًا درعًا أبيض وذهبيًّا مستوحًى من هوية كأس العالم، وزيًّابتفاصيل مستوحاة من الثقافة العربية الأصيلة، مع قناع رقمي يخفي ملامح الوجه. ويهدف تصميم الشخصية إلى تقديم صورة نموذجية للاعب النموذجي، تتيح للمشجعين فرصة التفاعل معها.

وتتميز شخصية كأس العالم لهذا العام بتصاميم متغيرة تراعي تنوع الألعاب التي تتضمنها البطولة، إذ يبدّل مظهره أسبوعيًّا بما يتناسب مع طبيعة كل منافسة، من ألعاب التصويب والقتال، إلى الألعاب الذهنية والتكتيكية، مع الحفاظ على سماته البصرية الخاصة التي تجمع بين الطابع العربي الأصيل واللمسات الإبداعية الحديثة، كما تُستخدم الشخصية في محتوى مرئي وتفاعلي، يظهر في بعض الفعاليات والمباريات بطابع درامي.

وتحضر شخصية “باسل” ضمن عناصر المشهد البصري في جميع أنحاء المهرجان المصاحب للبطولة في بوليفارد سيتي، من خلال مجسمات وجداريات ومساحات مخصصة للتصوير، إلى جانب طرح إصدارات محدودة من المنتجات التذكارية التي تحمل طابعه، مثل: العباءات والدبابيس والأقنعة والرموز، مما يعزّز ارتباط الزوّار بتجربتهم داخل البطولة.

وتستمر حاليًّا منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في بوليفارد سيتي الرياض، التي تُعد الحدث الأضخم في تاريخ الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب محترف يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون على جوائز تتجاوز 70 مليون دولار، لتمثل البطولة منصة عالمية تدمج بين الترفيه والتقنية والتجارب الاستثنائية، في حدثٍ يمثل نقطة تحوّل كبيرة في مستقبل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.