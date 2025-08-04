القيادة تهنئ ممثل الملك في جزر كوك بذكرى يوم الدستور لبلاده

البلاد (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسير توم مارسترز ممثل الملك في جزر كوك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسير توم، ولحكومة وشعب جزر كوك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسير توم مارسترز ممثل الملك في جزر كوك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسير توم، ولحكومة وشعب جزر كوك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.