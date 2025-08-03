«موهبة» تستعرض تجربة رعاية الموهوبين في مؤتمر دولي

البلاد (الرياض)

شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” في المؤتمر العالمي للأطفال الموهوبين والمتفوقين، الذي أقيم في مدينة “براغا” البرتغالية، واختتمت فعالياته أمس، وشهده عدد من الخبراء والمختصين، يمثلون أكثر من 40 دولة، تحت شعار” قوة تعليم الموهوبين وتنمية المواهب في العالم المتغير”. وقدمت “موهبة” ثلاث أوراق عمل رئيسية؛ عكست تجربتها الريادية ومنهجها العلمي في مجال رعاية واكتشاف الموهوبين في المملكة.

وتحت عنوان”العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) من خلال برامج موهبة”، قدم صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، في الورقة الأولى، نموذج قياس العائد الاجتماعي من الاستثمار بالعقول السعودية المبدعة، وأثر ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة. فيما قدم الدكتورعمر المعمر الورقة الثانية بعنوان “منصة تطوير المواهب” تناولت تجربة المؤسسة في رعاية الموهوبين من خلال منصة تطوير المواهب Mawhiba MetaMinds (M3) الرقمية، في خطوة نوعية لتمكين المواهب بالمراحل العمرية (19–28 عامًا) من تنمية مهاراتهم عبر التعليم والابتكار والتواصل المهني. وفي الورقة الثالثة، التي قدمتها ندى القحطاني، بعنوان “رعاية الموهوبين: عقد وأكثر من الجهود الرائدة لمؤسسة موهبة في مجال اكتشاف الموهوبين في المملكة العربية السعودية”، فاستعرضت خلالها مسيرة”موهبة” الممتدة لأكثر من عقد من الزمن، التي تمكنت خلالها من بناء نموذج مستدام ومتميز في اكتشاف ورعاية الموهوبين السعوديين، وتحقيق حضور عالمي لافت للمملكة في مختلف المحافل الدولية. واختتمت مشاركات”موهبة” في المؤتمر بتأكيد التزامها المستمر تجاه تعزيز استثمارها في القدرات البشرية وتنمية مواهب المستقبل؛ بما يعكس رؤية المملكة 2030 في بناء جيل مبدع، يُسهم في صناعة مستقبل واعد.