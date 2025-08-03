مشاورات سعودية – كندية لتعزيز التعاون

البلاد (أوتاوا)

عقدت في العاصمة الكندية أوتاوا، جولة المشاورات السياسية الأولى بين وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية وكندا؛ حيث ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومن الجانب الكندي مساعد نائب الوزير لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا ألكسندر ليفيك. وجرى خلال جولة المشاورات مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال بنت يحيى المعلمي.