“اليونيسيف”: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق

البلاد (جدة)
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل غير مسبوق وسط المجاعة وتدهور الأوضاع؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال نائب المدير التنفيذي لـ”اليونيسيف” تيد شيبان -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”:”إن أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق، وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم”.
وأضاف:”نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون”.
وبعد زيارته الرابعة إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، ذكر المسؤول الأممي “تشاهدون الصور في الأخبار، وتعرفون ما حدث، لكن الأمر أصعب بكثير عندما تكونون هناك؛ فعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه العائلات والأطفال”، مؤكدًا أن أكثر من 18 ألف طفل قُتلوا في غزة منذ بداية الحرب.
وجدد التأكيد على ضرورة إدخال 500 شاحنة يوميًا على الأقل للقطاع عبر جميع الطرق، وهذا يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية.
وأضاف:”نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون”.
وبعد زيارته الرابعة إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، ذكر المسؤول الأممي “تشاهدون الصور في الأخبار، وتعرفون ما حدث، لكن الأمر أصعب بكثير عندما تكونون هناك؛ فعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه العائلات والأطفال”، مؤكدًا أن أكثر من 18 ألف طفل قُتلوا في غزة منذ بداية الحرب.
وجدد التأكيد على ضرورة إدخال 500 شاحنة يوميًا على الأقل للقطاع عبر جميع الطرق، وهذا يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية.