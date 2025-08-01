ميدان نجران للهجن يقيم سباق سن “اللقايا فما فوق” غدًا

يقيم ميدان الهجن بنجران غدًا، سباقه الرسمي لسنّ “اللقايا فما فوق”، وذلك على ميدان الهجن بنجران.
ويتكوّن السباق من (15) شوطًا، تشمل شوطًا للبكار “ثنايا وحيل”، وشوطًا للقعدان “ثنايا وزمول”، و (4) أشواط للبكار والقعدان “جذاع”، و (9) أشواط للبكار والقعدان “لقايا”، ومسافتها من (4) إلى (5) كلم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م