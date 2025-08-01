الرياضة

ميدان نجران للهجن يقيم سباق سن “اللقايا فما فوق” غدًا

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1447 هـ       1 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (نجران)

يقيم ميدان الهجن بنجران غدًا، سباقه الرسمي لسنّ “اللقايا فما فوق”، وذلك على ميدان الهجن بنجران.
ويتكوّن السباق من (15) شوطًا، تشمل شوطًا للبكار “ثنايا وحيل”، وشوطًا للقعدان “ثنايا وزمول”، و (4) أشواط للبكار والقعدان “جذاع”، و (9) أشواط للبكار والقعدان “لقايا”، ومسافتها من (4) إلى (5) كلم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *