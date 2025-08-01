 مذكرة تفاهم بين المملكة وكندا بشأن المشاورات السياسية

أوتاوا (واس)
التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، في العاصمة الكندية أوتاوا أمس، مساعد نائب الوزير لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا الكسندر ليفيك.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم البلدين الصديقين.
عقب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.
التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، في العاصمة الكندية أوتاوا أمس، مساعد نائب الوزير لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا الكسندر ليفيك.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم البلدين الصديقين.
عقب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.