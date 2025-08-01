السياسة

 مذكرة تفاهم بين المملكة وكندا بشأن المشاورات السياسية

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1447 هـ       1 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
أوتاوا (واس)
التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، في العاصمة الكندية أوتاوا أمس، مساعد نائب الوزير لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا الكسندر ليفيك.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم البلدين الصديقين.
عقب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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