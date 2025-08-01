كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فريق Team Liquid يواجه SRG.OG في نهائي بطولة ML:BB MSC

هاني البشر (الرياض)
شهدت بطولة ML:BB MSC، إحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يومًا حافلًا بالمنافسات الحماسية بين نخبة الفرق العالمية، إذ حُسمت مواجهات نصف النهائي وحدد طرفا النهائي المرتقب.
في مواجهة قوية، تغلب فريق Team Liquid على ONIC Esports ID، ليحجز بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي بعد أداء تكتيكي محكم خلال مجريات اللقاء.
وفي النصف النهائي الآخر، تفوق فريق SRG.OG على فريق ONIC Esports PH، بعد مباراة أظهر فيها SRG.OG قوة ذهنية وإستراتيجية عالية، أهلته للعبور للنهائي.
وسيُقام النهائي المنتظر غدًا في منطقة أمازون للرياضات الإلكترونية، حيث يتواجه Team Liquid نظيره SRG.OG على اللقب.