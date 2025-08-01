ختام مسابقات الشطرنج في مونديال الرياضات الإلكترونية وتتويج الفائزين في ثلاث بطولات

البلاد (الرياض)
اختُتمت أمس في “بوليفارد سيتي” بالرياض فعاليات البطولة المفتوحة للشطرنج التي نظمها الاتحاد السعودي للعبة، ضمن الأنشطة المصاحبة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بمجموع جوائز بلغ (40) ألف ريال.
وشهدت البطولة إقامة ثلاث مسابقات، استُهلت ببطولة أبطال المملكة، التي فاز بلقبها اللاعب أحمد الرحيلي، محققًا جائزة قدرها (10) آلاف ريال، وجاء سلطان الجميل في المركز الثاني بجائزة (6) آلاف ريال، ويزيد الشنبير ثالثًا بجائزة (5) آلاف ريال، وعماد خياط رابعًا بجائزة (3) آلاف ريال.
وشهدت البطولة إقامة ثلاث مسابقات، استُهلت ببطولة أبطال المملكة، التي فاز بلقبها اللاعب أحمد الرحيلي، محققًا جائزة قدرها (10) آلاف ريال، وجاء سلطان الجميل في المركز الثاني بجائزة (6) آلاف ريال، ويزيد الشنبير ثالثًا بجائزة (5) آلاف ريال، وعماد خياط رابعًا بجائزة (3) آلاف ريال.
وفي بطولة المدارس، حصد عز بصري المركز الأول وجائزة قدرها (3) آلاف ريال، تلاه عز الدين شتيوي بجائزة (2000) ريال، ثم ريثا بالامورغان في المركز الثالث بجائزة (1000) ريال.
أما البطولة المفتوحة، فشهدت فوز هشام عبدالرحمن بالمركز الأول وجائزة (5) آلاف ريال، وجاء محمد حدوش ثانيًا بجائزة (3) آلاف ريال، وسامح صادق ثالثًا بجائزة (2000) ريال.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج محمد المسعودي أن مشاركة الشطرنج ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية تمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور اللعبة، مشيدًا بمستوى التنافس والمشاركة الفاعلة في المسابقات، والإقبال اللافت من مختلف الفئات العمرية.