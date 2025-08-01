الرياضة

أخضر الصالات يواجه الصين تايبيه في نصف نهائي بطولة القارات الدولية الودية

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1447 هـ       1 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا السبت، نظيره منتخب الصين تايبيه، وذلك ضمن مباريات دور نصف النهائي من منافسات بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات (2025)، التي تستضيفها مملكة تايلاند خلال الفترة من (29) يوليو حتى 3 أغسطس الجاري، وذلك على صالة محافظة نونتابوري.
وكان الأخضر تأهل إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة)، عقب فوزه على منتخبات أستراليا، زامبيا، وبيلاروسيا.
تأتي مشاركة المنتخب في هذه البطولة الدولية الودية ضمن البرنامج الفني الإعدادي، تحضيرًا لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات (2026)، والتي ستُقام في مدينة الدمام خلال الفترة من (20) إلى (24) سبتمبر المقبل.
وكانت قرعة التصفيات، التي أُجريت في السادس من يونيو الماضي، قد أوقعت الأخضر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق، وباكستان، والصين تايبيه.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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