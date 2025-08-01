أخضر التايكوندو يسجل أكبر منجز قاري في تاريخه بـ7 برونزيات

وفي فئة القتال (كيروقي)، ضمن بطولتي آسيا السادسة للناشئين والثالثة عشرة للشباب، أحرز أربعة من لاعبي المنتخب ميداليات برونزية، وهم: علي البوحمود، أميرة البشر، ليان كعبي، وخالد الشهراني، وسط مشاركة أكثر من (650) لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول الآسيوية.