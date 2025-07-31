الرياضة

6 فرسان يمثلون المملكة في بطولة العالم للخيل الصغيرة بفرنسا

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1447 هـ      31 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

انطلقت اليوم، فعاليات بطولة العالم للخيل الصغير للقدرة والتحمل 2025 م، التي تقام بفرنسا ويشارك فيها ستة فرسان سعوديين على مستوى الفرق والفردي.
ويمثل المملكة الفرسان” فيصل البادي، وعبدالله بلشرف، وعبدالعزيز اليحيى، ومحمد التويجري، وعبدالله التلال، وعبدالمحسن العبيد”.
وانطلقت اليوم فعاليات البطولة بإقامة حفل الافتتاح الذي تم من خلاله تقديم الدول المشاركة، حيث يشارك في السباق 98 فارسًا وفارسة من 27 دولة حول العالم.
فيما تقرر يوم غد موعد الفحص البيطري على الخيل المشاركة، وستكون انطلاقة السباق الساعة السابعة صباحًا من يوم السبت.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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