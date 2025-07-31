6 فرسان يمثلون المملكة في بطولة العالم للخيل الصغيرة بفرنسا

البلاد (جدة)
انطلقت اليوم، فعاليات بطولة العالم للخيل الصغير للقدرة والتحمل 2025 م، التي تقام بفرنسا ويشارك فيها ستة فرسان سعوديين على مستوى الفرق والفردي.
ويمثل المملكة الفرسان” فيصل البادي، وعبدالله بلشرف، وعبدالعزيز اليحيى، ومحمد التويجري، وعبدالله التلال، وعبدالمحسن العبيد”.
وانطلقت اليوم فعاليات البطولة بإقامة حفل الافتتاح الذي تم من خلاله تقديم الدول المشاركة، حيث يشارك في السباق 98 فارسًا وفارسة من 27 دولة حول العالم.
فيما تقرر يوم غد موعد الفحص البيطري على الخيل المشاركة، وستكون انطلاقة السباق الساعة السابعة صباحًا من يوم السبت.