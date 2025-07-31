هيئة الأزياء تُنظّم جلسة افتراضية عن” تناغم الحِرف المحلية مع الأسواق العالمية”

البلاد (الرياض)

نظّمت هيئة الأزياء اليوم، جلسة حوارية بعنوان: “تناغم الحرف المحلية مع الأسواق العالمية: نجاح مصممي الأزياء السعوديين ضمن السوق العالمي”، وذلك في إطار دعم وتمكين المصممين السعوديين، وتوسيع آفاق حضورهم العالمي.

تأتي الجلسة ضمن مبادرات حوارية تطلقها الهيئة؛ تهدف إلى بناء جسور تواصل بين المواهب المحلية والفرص الدولية، وتعزيز فهم المصممين السعوديين لمتطلبات السوق العالمية، بما يُسهم في إيصال الإبداع السعودي إلى المنصات العالمية المتخصصة في مجال الأزياء.

وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسة أبرزها: الرؤية والأهداف من المشاركات الدولية ودورها في صقل قدرات المصمم السعودي على المستويين المهني والإبداعي، واستعراض أهم الفعاليات العالمية المتخصصة مثل: أسابيع الموضة والمعارض التجارية والإقامات الإبداعية، إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب مصممين سعوديين شاركوا في محافل دولية، وبيان التحديات التي واجهوها وسبل توظيفهم للهوية المحلية في المشهد العالمي للأزياء.

ويُعد هذا اللقاء امتدادًا لسلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها ضمن مساعيها؛ لتعزيز التواصل مع مجتمع الأزياء في المملكة، وتعريفه بمبادرات الهيئة وبرامجها الحديثة الرامية إلى تطوير القطاع وتمكين الكفاءات الوطنية.