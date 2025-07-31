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نيوم يخطف الموهبة الفرنسية سايمون
الرياضة

نيوم يخطف الموهبة الفرنسية سايمون

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1447 هـ      31 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم نادي نيوم رسميًا تعاقده مع النجم الفرنسي الشاب سايمون بوأبري، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، في خطوة تعكس توجه نيوم نحو الاستثمار طويل المدى في المواهب الأوروبية الصاعدة، وذلك ضمن استعداداته لانطلاقة الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن الصفقة أُغلقت بشكل نهائي، بقيمة مالية بلغت 10 ملايين يورو كقيمة أساسية، و 2 مليون يورو؛ كحوافز إضافية، ونسبة من إعادة البيع المستقبلية لصالح موناكو.

ووقّع بوأبري على عقد لمدة خمس سنوات، في دلالة واضحة على ثقة نيوم في إمكانات اللاعب على المدى الطويل.

يُعد سايمون بوأبري، البالغ من العمر 19 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الفرنسية. وقد تألق بشكل لافت مع فرق الفئات السنية في موناكو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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