نيوم يخطف الموهبة الفرنسية سايمون

البلاد (جدة)

حسم نادي نيوم رسميًا تعاقده مع النجم الفرنسي الشاب سايمون بوأبري، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، في خطوة تعكس توجه نيوم نحو الاستثمار طويل المدى في المواهب الأوروبية الصاعدة، وذلك ضمن استعداداته لانطلاقة الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن الصفقة أُغلقت بشكل نهائي، بقيمة مالية بلغت 10 ملايين يورو كقيمة أساسية، و 2 مليون يورو؛ كحوافز إضافية، ونسبة من إعادة البيع المستقبلية لصالح موناكو.

ووقّع بوأبري على عقد لمدة خمس سنوات، في دلالة واضحة على ثقة نيوم في إمكانات اللاعب على المدى الطويل.

يُعد سايمون بوأبري، البالغ من العمر 19 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الفرنسية. وقد تألق بشكل لافت مع فرق الفئات السنية في موناكو.