نادي الأنوار .. قصة عزيمة وكفاح

يستعد فريق الأنوار لكرة القدم لتسجيل ظهوره التاريخي الأول في دوري الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو” ، بعدما تمكن النادي القادم من حوطة بني تميم من حسم المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي 2024-2025.

هنا الأولى

الموقع الرسمي لرابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين ومن خلال فقرة هنا الأولى نسلط فيها الضوء على كل نجوم دوري يلو للمحترفين، اخترنا لكم في هذا الأسبوع نادي الأنوار ضيفنا الجديد القادم من حوطة بني تميم.

حسم الصعود إلى دوري يلو

وكان الأنوار حل في وصافة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2024-2025 خلف فريق الدرعية الذي توج فيما بعد بلقب الدوري، ليضرب موعدًا مع فريق الجيل وصيف المجموعة الأولى خلف فريق العلا، إذ تمكن الأنوار من حسم بطاقة التأهل الثالثة بعد الفوز على الجيل بركلات الترجيح إذ تبادل الفريقان الفوز بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب.

واللافت أن نادي الأنوار تمكن من الصعود إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية وهو ما يمنح الفريق حافزًا لمواصلة الانطلاقة في دوري يلو من أجل مزاحمة أندية دوري روشن للمحترفين الموسم بعد المقبل.

تأسيس النادي

تأسس نادي الأنوار عام 1396 هـ / 1976 م بمحافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض، ويستضيف مبارياته على ملعب النادي الذي تم إنشائه عام 2012 وبدأ في استضافة المباريات انطلاقًا من عام 2019، ويتسع لـ 4 آلاف متفرج، ويخضع الملعب حاليًا لتطوير على مستوى أرضية الملعب ومرافقه استعدادًا للظهور التاريخي الأول للفريق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.



تجديدات فنية

تحركت إدارة نادي الأنوار خلال فترة التسجيل الصيفية لتجديد الفريق فنيا بحثا عن الظهور بشكل مميز خلال الموسم الرياضي القادم في دوري يلو للمحترفين 2025-2026، وأعلنت مؤخرا عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي ديفيد باتريسيو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم مع عملها على تطوير ملعب النادي الرئيسي لكرة القدم بعد أن أزالت الإنجيلة الصناعية واستبدالها بالعشب الطبيعي