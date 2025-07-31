محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع ترفيهي والتحقيق في حادث سقوط لعبة الملاهي

البلاد (الطائف)

وجه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، بإغلاق منتجع في محافظة الطائف، حيث سقطت مساء أمس (الأربعاء) لعبة ملاهٍ (360) على متنها عدة فتيات، كما وجه بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وذكر بيان محافظة الطائف، الذي صدر اليوم (الخميس)، أن الحادثة أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بين الفتيات، وتم التعامل مع بعضها في الموقع وتلّقت الإسعافات الأولية، فيما نُقلت الأخرى للمستشفى، ولم تسفر الحادثة عن أية وفيات.

في حين أشارت معلومات إلى أن الواقعة أسفرت عن وقوع 23 إصابة بينها 3 إصابات خطيرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول بشبكات التواصل الاجتماعي، الفتيات يصرخن ويلهين باللعبة التي كانت تتأرجح بهن، قبل أن تنكسر وتنفصل إلى نصفين، ويسقط الجزء السفلي منها على الأرض حيث كان على علو منخفض قرب أرضية اللعبة، فيما تعالت صرخات الفتيات، وتركت الموظفة المسؤولة اللعبة وركضت بعيداً.

وبيّن مقطع فيديو آخر تجمُّع المتنزهين حول موقع سقوط اللعبة، وسماع دوّي مركبات الدفاع المدني والشرطة في محيط المتنزه؛ حيث جرى مباشرة الواقعة.