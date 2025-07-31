تقرير أداء الميزانية للربع الثاني| الإيرادات 301 مليار.. والمصروفات 336 مليار ريال

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة المالية اليوم (الخميس) عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام المالي 2025، والذي كشف عن تسجيل عجز مالي قدره 34 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الإيرادات العامة بلغت 301 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات الفعلية 336 مليار ريال، ما يعكس استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمات الحكومية وفق ما تم تخصيصه ضمن بنود الميزانية المعتمدة.

يأتي هذا التقرير في سياق التزام الوزارة بمبدأ الشفافية المالية، من خلال الإفصاح المنتظم عن أداء المالية العامة، وإبراز مكونات الإيرادات والمصروفات وتطورها ربعًا بعد ربع.

وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني من عام 2025 نحو 149 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية للفترة نفسها 151 مليار ريال.