إسبانيا.. الوجهة المفضلة لمعسكرات أندية روشن

البلاد (جدة)

اختارت 7 أندية من دوري روشن السعودي 2025-2026 أن تكون إسبانيا، وجهتها للإعداد للموسم الجديد.

ويتصدر الاتحاد حامل اللقب، الفرق السبعة التي استهلت إعدادها في إسبانيا، أو مرت بمحطتها ضمن برنامج الإعداد أو اكتفت بها.

وبينما افتتح الاتحاد تحضيراته في جيرونا الإسبانية، اختتم جاره الأهلي، تحضيراته في لا مانغا الإسبانية، ذلك الشريط الضيق من اليابسة الواقع في منطقة مرسية، جنوب شرقي إسبانيا، بمحاذاة بحيرة مار مينور، المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط.

وخلاف الاتحاد والأهلي، مر القادسية بمرحلة الإعداد في مدينة إشبيلية الإسبانية، مهد فن الفلامنكو الأندلسي.

وبينما يتواجد القادسية في إسبانيا، هبطت بعثة الاتفاق في الدولة نفسها الواقعة جنوبي غرب أوروبا، لاختتام تحضيراتها قبل العودة إلى الدمام.

وهكذا، تتواجد 4 فرق، في إسبانيا، في أواخر يوليو، مع إضافة فريقي الرياض ونيوم إلى القادسية والاتفاق. أما خامسهم، الفتح فسينضم إليهم في الثالث من أغسطس.

وجهة تركيا

بينما اختارت 4 فرق (الاتحاد والأهلي والقادسية والاتفاق) إسبانيا كمحطة، مرت بها، ضمن برامجها الخارجية، اكتفت الأندية الخمسة التي اختارت تركيا، بالتحضيرات في تلك الدولة الواقعة مفترقًا للطرق بين قارتي آسيا وأوروبا.

وجاءت تركيا في المركز الثاني اختيارًا من أندية دوري روشن السعودي 2025-2026، لإقامة معسكرات فرقها، الخلود والحزم وضمك والأخدود والنجمة.

ودية هولندا

أعلن التعاون والفيحاء، عن مواجهتهما الودية في هولندا، وكلا الفريقان اكتفيا بهولندا في معسكرهما الخارجي، ويفصل بين معسكريهما نحو 70 كيلومترًا، حيث يتواجد التعاون في ميرلو الهولندية، أما الفيحاء فاستقر في زالت بومل.

وغادر القادسية معسكره في هولندا، الذي افتتح فيه تحضيراته للموسم الجديد. أما الخليج فلا يزال في هولندا (معسكره الخارجي الوحيد في الموسم) حتى 14 أغسطس.

معسكرات النمسا

اختارت 3 فرق أن تقيم إعداداتها للموسم الجديد في النمسا، والشباب فقط بينهم الذي اكتفى بالنمسا، بينما افتتح فريقا النصر والأهلي محطاتهم الخارجية في النمسا ضمن إعدادهم للموسم الجديد.

الشباب يمضي وقتًا أطول في معسكر النمسا عن الأهلي والنصر

الشباب يمضي وقتًا أطول في معسكر النمسا عن الأهلي والنصر

تحضيرات البرتغال

وتعد البرتغال (بين البلدان التي أقامت بها 3 فرق، فأكثر)، التي كانت محطة عبور للأندية، ولم يكتف بها أي فريق، وبينما افتتح الاتفاق معسكره هناك، مر فريقا الاتحاد والنصر بها عبر رحلتهم الثانية في برامج الإعداد.

الوجهة الفردية

كشف الهلال متأخرًا، بسبب مشاركاته في كأس العالم للأندية 2025، عن وجهته للإعداد، وكانت ألمانيا.

ويعد الهلال وحده الذي سيتجه إلى محطة واحدة، دون أن يكون لأي ناد آخر من فرق الدوري وجود في تلك الدولة.

أما الأندية متعددة المعسكرات، فاختار منها الاتحاد أن يختتم معسكره في الصين، حيث سيخوض مباراتين وديتين، فيما اختار القادسية أن يغلق تحضيراته الخارجية في نوتنغهام، دون أن يمر منافسوه الـ 17 بإنجلترا.

وشارك الأهلي في بطولة كومو الدولية، فأصبح النادي المتفرد في التحضير بإيطاليا خلال الصيف الجاري.