أخضر الصالات يتأهل لنصف نهائي بطولة القارات بالعلامة الكاملة

هاني البشر (الرياض)

تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات إلى دور نصف النهائي من بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات 2025، بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، عقب فوزه على منتخب بيلاروسيا بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس على صالة نونتابوري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

سجل أهداف “أخضر الصالات” كل من: فهد الرديني، عبدالله العقيلي، معاذ العسيري، وإيهاب أحمد.

وعمد المدير الفني الإسباني أندريو بلازا خلال المباراة إلى إجراء تغييرات جماعية بين فترات وآخرى، إلى جانب اعتماد أسلوب الباور بلاي في أوقات متفرقة، من أجل رفع نسق اللعب وتكثيف الضغط الهجومي.

بهذه النتيجة، أنهى “أخضر الصالات” دور المجموعات متصدرًا مجموعته بـ 9 نقاط من 3 انتصارات على منتخبات: أستراليا، وزامبيا، وبيلاروسيا.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الوطني نظيره منتخب الصين تايبيه في مواجهة نصف النهائي، يوم السبت المقبل.

وتندرج هذه المشاركة الدولية ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب، تحضيرًا لتصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2025.

يُذكر أن قرعة التصفيات، التي أُجريت في 6 يونيو الماضي، قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: العراق، باكستان، والصين تايبيه.