الرياضة

أخضر التايكوندو يضاعف إنجازه الآسيوي بـ(6) ميداليات في القتال والبارا بومسي

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1447 هـ      31 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمد الجليحي (الرياض)

واصل المنتخب السعودي للتايكوندو حضوره القاري اللافت، مضيفًا إلى رصيده (6) ميداليات برونزية، ضمن منافسات بطولة آسيا التي اختتمت بمدينة كوتشنغ الماليزية، في إنجاز يُعد الأكبر بتاريخ مشاركاته الآسيوية.

وكانت آخر الميداليات عبر منتخب البارابومسي، الذي أحرز ميداليتين برونزيتين عن طريق اللاعبين إبراهيم محمد الحجيلان وحسين محمد الحجيلان، مؤكدًا على حضور متميز في هذه الفئة التي تمثل بعدًا إنسانيًا واحترافيًا في آنٍ واحد.

كانت بداية المنحزات من خلال فئة القتال (كيروقي)، الذي توج بأربع ميداليات برونزية ضمن بطولتي آسيا السادسة للناشئين والثالثة عشرة للشباب، وسط مشاركة واسعة، تجاوزت (650) لاعبًا ولاعبة من مختلف دول القارة، حيث تألق كل من: علي البوحمود، أميرة البشر، ليان كعبي، وخالد الشهراني،

بهذه النتائج، يصل إجمالي ميداليات الأخضر إلى ست ميداليات برونزية، لتُسجّل البطولة واحدة من أبرز محطات التميز في تاريخ التايكوندو السعودي،

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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