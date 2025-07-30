نواف بن سعد مرشحاً لرئاسة الهلال

محمد الجليحي (الرياض)

أعطى الأمير نواف بن سعد موافقته للترشح لرئاسة شركة نادي الهلال للفترة القادمة، بعد انتهاء فترة رئاسة إدارة فهد بن نافل.

يأتي خبر ترشح نواف بن سعد بالسعادة على جماهير الزعيم، التي تخوفت من خلو كرسي الرئاسة من اسم يكون قادرا على استمرار الهلال بالحصول على البطولات.

ويملك الأمير نواف بن سعد سعد خبرة كبيرة في الرياضة السعودية؛ حيث شغل الأمير نواف عدة مناصب، منها: رئيس “نادي الهلال بين 2015 و2018، ونائب رئيس لجنة المنتخبات في”الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحقق خلالها العديد من البطولات مع الهلال.

ويحظى الأمير نواف بن سعد بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الداعم، وتأييد من داخل البيت الهلالي.

الجدير بالذكر ان اللجنة العامة لانتخابات الاندية الرياضية أعلنت عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجالس ادارات المؤسسات غير الربحية لأندية (الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر ) منذ يوم الأحد الموافق 27 يوليو من العام 2025.